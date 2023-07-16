Вышедший из строя спутник летит к Земле

Вышедший из строя 1,3-тонный немецкий спутник Aeolus скоро упадет на Землю, сообщает Zakon.kz

Как пишет Европейское космическое агентство (ЕКА) у спутника заканчивается топливо, он падает со скоростью около 0,6 мили (1 км) в день.

Пока нельзя точно сказать время, когда Aeolus войдет в атмосферу, но центр управления полетами в Германии сообщил, что планирует вывести его на орбиту, когда он достигнет высоты в 280 км, а затем утопить в океане.



Спутник был запущен в космос при помощи ракеты-носителя "Вега" пять лет назад для исследований климата на планете, в частности для измерения ветра в атмосфере, чтобы улучшить прогнозы погоды.