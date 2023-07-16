Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Вышедший из строя спутник летит к Земле

Вышедший из строя спутник летит к Земле Фото: pixabay
Вышедший из строя 1,3-тонный немецкий спутник Aeolus скоро упадет на Землю, сообщает Zakon.kz

Как пишет Европейское космическое агентство (ЕКА) у спутника заканчивается топливо, он падает со скоростью около 0,6 мили (1 км) в день.

Пока нельзя точно сказать время, когда Aeolus войдет в атмосферу, но центр управления полетами в Германии сообщил, что планирует вывести его на орбиту, когда он достигнет высоты в 280 км, а затем утопить в океане.

Спутник был запущен в космос при помощи ракеты-носителя "Вега" пять лет назад для исследований климата на планете, в частности для измерения ветра в атмосфере, чтобы улучшить прогнозы погоды.

Читайте также

Компания Маска xAI будет использовать публикации в Twitter для обучения ИИ

Китай первым разработал правила по регулированию искусственного интеллекта

Илон Маск создал компанию по разработке искусственного интеллекта

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Новолуние: что ожидает представителей знаков зодиака
Новолуние: что ожидает представителей знаков зодиака
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления