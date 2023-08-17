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Станция "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли Фото: freepik
В "Роскосмосе" сообщили, что накануне, 16 августа, автоматическая станция "Луна-25" вышла на орбиту естественного спутника Земли, передает Zakon.kz.

В корпорации отметили, что вывод на орбиту был обеспечен двумя включениями двигательной установки автоматической станции.

Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе – двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.

Все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь с ней устойчивая, проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров.

Ранее сообщалось, что первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома "Восточный" ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

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