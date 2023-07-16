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В тушении пожара "Ертіс орманы" задействовали три региона

тушение пожара Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В тушении пожара в лесничестве "Ертіс орманы" задействованы силы и средства ДЧС города Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz.

На месте работают более 100 единиц техники и свыше 300 человек, в том числе 5 вертолетов. За сутки совершено 22 сброса – 66 кубометров воды.

15 июля в Щербактинском районе, в Степном и Бауртальском лесничествах загорелся лес, наблюдаелся сильный дым.

Министром по ЧС и акимом области был совершен облет территории. На особом контроле держат квартал 98, где происходит активная фаза горения.

По результатам облета, согласно информации лесничества, ориентировочная площадь пожара составляет 850 га.

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Елена Беляева
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