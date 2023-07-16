В Павлодарскую область для тушения пожара из Семея прибыли два вертолета

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пресс-служба акима Павлодарской области сообщила о том, что в 5:13 дополнительно прибыли из Семея два борта МИ-17, МИ-171 с ВСУ от Министерства обороны. В 7:30 министром ЧС и акимом области завершен облет территории лесничеств, сообщает Zakon.kz.

В Щербактинском районе Павлодарской области, на территории ГУ ГЛПР "Ертіс орманы" продолжаются тушение лесного пожара. Площадь пожара составляет 850 га. "Всего на тушении пожара задействованы 329 человек личного состава, 101 ед. техники (МЧС 161 человек л/с, из них ДЧС Павлодарской области 40 человек л/с; 24 ед. техники, ДЧС г. Астаны 67 человек л/с, 15 ед. техники, ДЧС Караганды 33 человека л/с и 6 ед. техники, ВКО 21 человек л/с и 5 ед. техники,"Ертис орманы" 32 ед. техники, 130 человек, ДП 4 ед. техники и 8 чел. л/с, МИО 26 человек и 13 ед. техники, НГПС Аллюминий Казахстана 4 человек л/с и 2 ед. техники) и 2 борта (МИ-8 с ВСУ и Еврокоптер МЧС)", – говорится в сообщении. Отмечается, что активная фаза горения происходит в 98 квартале Бауртауского лесничества, где пожар местами переходит с низового в верховой.

В данное время ведется проливка кромки пожара для исключения повторного возгорания. Угрозы населенным пунктам нет. Загорание сухой травы на ориентировочной площади 800 га произошло 14 июля. Для контроля и оценки ситуации на место вылетели министр по ЧС РК, аким области Асаин Байханов и руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям. Сообщалось, что имеется угроза перехода огня на территорию РФ.

Читайте также Двойное ДТП произошло в Алматы: двое пострадавших, виновник скрылся с места аварии Мопедист погиб в Алматы, врезавшись в Honda Площадь пожара в резервате "Ертіс орманы" выросла

Следите за новостями zakon.kz в: