Министр по ЧС находится в Павлодарской области для контроля за ликвидацией пожара

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов прибыл в Павлодарскую область для личного контроля за тушением пожара на территории природного резервата "Ертiс орманы", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, был проведен облет места пожара и дана оценка ситуации.

Также были даны указания по эффективному использованию сил и средств.

В настоящее время Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в "Ертіс Орманы".

Ранее в пресс-службе ДЧС Павлодарской области заявила о том, что пожар в Баянаульском национальном парке локализован.

Также стало известно, что совместными усилиями подразделений МЧС и лесхоза в 19:33 достигнута локализация пожара и в Абайской области.