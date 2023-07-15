Министр по ЧС находится в Павлодарской области для контроля за ликвидацией пожара
Фото: МЧС РК
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов прибыл в Павлодарскую область для личного контроля за тушением пожара на территории природного резервата "Ертiс орманы", сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, был проведен облет места пожара и дана оценка ситуации.
Также были даны указания по эффективному использованию сил и средств.
В настоящее время Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в "Ертіс Орманы".
Ранее в пресс-службе ДЧС Павлодарской области заявила о том, что пожар в Баянаульском национальном парке локализован.
Также стало известно, что совместными усилиями подразделений МЧС и лесхоза в 19:33 достигнута локализация пожара и в Абайской области.
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