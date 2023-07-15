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Министр по ЧС находится в Павлодарской области для контроля за ликвидацией пожара

Министр по ЧС находится в Павлодарской области для контроля за ликвидацией пожара Фото: МЧС РК
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов прибыл в Павлодарскую область для личного контроля за тушением пожара на территории природного резервата "Ертiс орманы", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, был проведен облет места пожара и дана оценка ситуации.

Также были даны указания по эффективному использованию сил и средств.

В настоящее время Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в "Ертіс Орманы".

Ранее в пресс-службе ДЧС Павлодарской области заявила о том, что пожар в Баянаульском национальном парке локализован.

Также стало известно, что совместными усилиями подразделений МЧС и лесхоза в 19:33 достигнута локализация пожара и в Абайской области.

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Константин Вноровский
Сырым Шарипханов МЧС РК Павлодарская область
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