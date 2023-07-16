В Тобыле изъяли партию наркотиков на сумму более 100 млн тенге

Полицейские задержали 31-летнего подозреваемого в продаже наркотиков в Костанайской области. У него изъяли партию синтетических веществ на сумму более 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Операция по задержанию подозреваемого проходила в городе Тобыле в рамках ОПМ "Карасора- 2023".



"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Тобыл задержан подозреваемый, у которого при обыске изъято более 3 кг синтетических наркотиков. Кроме того, в дальнейшем изъято более 2 тыс. расфасованной синтетики, что составляет особо крупный размер". Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК.

Подозреваемый арестован. Проводятся необходимые следственные действия.

Согласно проведенной экспертизе, изъятое вещество – синтетический наркотик "мефедрон".

Отмечается, что с начала проведения ОПМ "Карасора- 2023" в Костанайской области изъято более 10 кг различных наркотических средств.

Ранее сообщалось, что партию наркотиков на 6 млн долларов задержали на границе с Кыргызстаном.