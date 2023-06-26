Партию наркотиков на 6 млн долларов задержали на границе с Кыргызстаном

В Комитете национальной безопасности рассказали о попытке ввоза в Казахстан крупной партии наркотиков, сообщает Zakon.kz.

31 мая 2023 года в пункте пропуска "Карасу" на территории Кордайского района Жамбылской области пограничным нарядом остановлена грузовая автомашина под управлением иностранного гражданина, передает пресс-служба КНБ РК.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 800 кг смолы каннабиса, которая была сокрыта среди других товаров.

Предварительная стоимость изъятого вещества оценивается на "черном" рынке на сумму более 6 млн долларов США.

Органами КНБ по факту незаконной перевозки и сбыта наркотических средств во взаимодействии с органами прокуратуры начато досудебное расследование.

"В процессе следственно-оперативных мероприятий установлено, что изъятые наркотики предназначались получателям в Российской Федерации. В ходе совместных мероприятий с компетентными органами России в июне т.г. с поличным задержаны организаторы канала наркотрафика". Пресс-служба КНБ РК

Иные обстоятельства уголовного дела в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежат.



Мероприятия по пресечению каналов контрабанды наркотиков продолжаются.

В конце мая в Казахстан пытались ввезти электронных сигарет без документов на 2,4 млрд тенге.