Мужчина едва не провалился в яму и не утонул на Капчагайском водохранилище
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
15 июля в 12:50 во время профилактического патрулирования спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области на городском пляже Капчагайского водохранилища был спасен мужчина 1993 года рождения, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, мужчина купался в запрещенном месте, где был установлен знак "Купаться запрещено! Осторожно, яма!". В итоге он провалился в яму и начал тонуть.
"Силами спасателей и плавательного средства оперативно-спасательного отряда города Конаева ДЧС Алматинской области мужчина был спасен. В медицинской помощи не нуждается".Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Спасатели просят граждан не игнорировать предупреждающие знаки, купаться только в специально отведенных и оборудованных для купания местах и неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.
Ранее сообщалось, что 23-летний парень утонул в Каспийском море.
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