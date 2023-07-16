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Мужчина едва не провалился в яму и не утонул на Капчагайском водохранилище

купание Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
15 июля в 12:50 во время профилактического патрулирования спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области на городском пляже Капчагайского водохранилища был спасен мужчина 1993 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, мужчина купался в запрещенном месте, где был установлен знак "Купаться запрещено! Осторожно, яма!". В итоге он провалился в яму и начал тонуть.

"Силами спасателей и плавательного средства оперативно-спасательного отряда города Конаева ДЧС Алматинской области мужчина был спасен. В медицинской помощи не нуждается".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Спасатели просят граждан не игнорировать предупреждающие знаки, купаться только в специально отведенных и оборудованных для купания местах и неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что 23-летний парень утонул в Каспийском море. 

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