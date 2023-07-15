Парень утонул в Каспийском море

Фото: скриншот видео

14 июля в 14:26 на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в районе 7 А микрорайона города Актау утонул парень, сообщает Zakon.kz.

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