Парень утонул в Каспийском море
Фото: скриншот видео
14 июля в 14:26 на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в районе 7 А микрорайона города Актау утонул парень, сообщает Zakon.kz.
На вызов выехала следственно-оперативная группа.
"23-летний мужчина утонул на море. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП г. Актау по статье 001 ("Смерть лица"). Иная информация в интересах следствия не разглашается". Пресс-служба ДП Мангистауской области
Ранее сообщалось, что в Актау девятилетний ребенок утонул в бассейне на базе отдыха.
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