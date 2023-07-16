В Акмолинской области семья с детьми попала в огненную ловушку

Сообщение о пожаре в одной из квартир ЖК "Нурай" поступило 15 июля в 22:14 в отдел полиции города Косшы. К этому времени огонь охватил 4 этаж жилого дома и мог перекинуться на соседние помещения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, в горящей же квартире оставались люди, трое из них – несовершеннолетние дети. У жильцов не было возможности спуститься по лестничному пролету, так как он был полностью охвачен огнем.



"Полицейские решили эвакуировать людей, оказавшихся в огненной ловушке, с помощью каната на третий этаж. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и самих жильцов из пожара были эвакуированы несовершеннолетние 3, 10, 11 лет, 18-летняя девушка, 29-летняя женщина и 50-летний мужчина". Пресс-служба МВД РК

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Также на месте происшествия работал пожарный расчет ОЧС. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу г. Астаны, где после осмотра были отпущены домой.

В настоящие время полностью эвакуированы жильцы 3 подъезда. 10 жильцов размещены в гостиницы города.

Отметим, что второй день тушат пожар на территории лесничества "Ертіс орманы" в Павлодарской области.