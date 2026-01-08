#Казахстан в сравнении
Происшествия

Житель Тобыла пострадал во время пожара в Костанайской области

пожар в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 22:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Тобыле произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание возникло на первом этаже – в спальном помещении одной из квартир, сообщает Zakon.kz.

К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и бригада Центра медицины катастроф.

"Силами огнеборцев по лестничному маршу с использованием спасательных капюшонов спасены пять человек, в том числе один ребенок. Один из спасенных госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения", – говорится в сообщении.

Пожар потушен. Причина инцидента устанавливается.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что произошел крупный пожар на складе в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
