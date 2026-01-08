Житель Тобыла пострадал во время пожара в Костанайской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Тобыле произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание возникло на первом этаже – в спальном помещении одной из квартир, сообщает Zakon.kz.
К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и бригада Центра медицины катастроф.
"Силами огнеборцев по лестничному маршу с использованием спасательных капюшонов спасены пять человек, в том числе один ребенок. Один из спасенных госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения", – говорится в сообщении.
Пожар потушен. Причина инцидента устанавливается.
МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что произошел крупный пожар на складе в Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript