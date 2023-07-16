В Актау пожилая женщина избила чужого ребенка

14 июля на футбольном поле пожилая женщина избила чужого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео. Как пишут очевидцы, 64-летняя женщина таким образом наказала мальчика за то, что тот попал мячом по ее сыну.





В полиции прокомментировали ситуацию.

"15 июля около 19:30 в областную детскую больницу было обращение. Сотрудники полиции провели проверку по адресу, где факт подтвердился. 14 июля на футбольном поле, расположенном в 17 микрорайоне возле 54 дома, женщина избивала чужого ребенка. По данному факту на 64-летнюю женщину составили административный протокол по статье 73-1 КоАП РК, который будет направлен в административный суд для принятия решения". Пресс-служба ДП Мангистауской области

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