В Алматы девушку парализовало после удара мужчины
Фото: unsplash
23 июня в социальных сетях появилось видео от жительницы Алматы, где она показывает мужчину, который якобы избил девушку, после чего ее парализовало. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в городском департаменте полиции, "героя" ролика задержали.
Видео опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
"Сегодня по адресу: Толе би, 160 этот человек ударил девушку и ее парализовало. Ей лет 25", – говорится в описании ролика.
Алматинка, которая поделилась видео, возмутилась поведением мужчины. На кадрах можно заметить, что мужчина спокойно беседует с полицейским, тогда как совсем рядом медики пытаются оказать помощь девушке.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу городского ДП.
"Подозреваемый 1985 г. р. задержан и доставлен в отдел полиции при УП Алмалинского района для проведения дальнейшего разбирательства. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных девушкой, в рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП Алматы
Похожий инцидент произошел в конце мая 2023 года и тоже в Алматы. Тогда незнакомец несколько раз ударил женщину на глазах детей и продавщицы овощей. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.
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