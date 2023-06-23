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Законодательство РК

В Алматы девушку парализовало после удара мужчины

В Алматы девушку парализовало после удара мужчины Фото: unsplash
23 июня в социальных сетях появилось видео от жительницы Алматы, где она показывает мужчину, который якобы избил девушку, после чего ее парализовало. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в городском департаменте полиции, "героя" ролика задержали.

Видео опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

"Сегодня по адресу: Толе би, 160 этот человек ударил девушку и ее парализовало. Ей лет 25", – говорится в описании ролика.

Алматинка, которая поделилась видео, возмутилась поведением мужчины. На кадрах можно заметить, что мужчина спокойно беседует с полицейским, тогда как совсем рядом медики пытаются оказать помощь девушке.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу городского ДП.

"Подозреваемый 1985 г. р. задержан и доставлен в отдел полиции при УП Алмалинского района для проведения дальнейшего разбирательства. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных девушкой, в рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП Алматы

Похожий инцидент произошел в конце мая 2023 года и тоже в Алматы. Тогда незнакомец несколько раз ударил женщину на глазах детей и продавщицы овощей. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

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