Какие продукты усиливают тревогу и депрессию

Ученые из Исфаханского технологического университета в Иране заявили о том, что люди, употребляющие большое количество фруктовых соков, картофеля, очищенных злаков и продуктов с высоким содержанием сахара, имеют более высокий риск развития депрессии и беспокойства, сообщает Zakon.kz.

Между тем, пишет журнал PLOS One, употребление здоровой растительной пищи (полезные овощи, цельные зерна, фрукты, орехи, бобовые, растительные масла, чай и кофе) не было связано с изменениями риска развития этих расстройств.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 2456 здоровых человек в возрасте 18 лет и старше из 5 городов Ирана. Сбор данных проводился в период с февраля 2018 по июль 2019 года. Участники должны были не иметь серьезных заболеваний, указанных исследователями, и потреблять в среднем от 800 до 4200 килокалорий в день.

Участники заполнили анкету, касающуюся их возраста, пола, социально-экономического статуса и привычек. Потребление пищи оценивалось с помощью вопросника, как и сила симптомов депрессии и тревоги.

Как показали результаты, участники, которые сообщили о потреблении большего количества нездоровой растительной пищи, с большей вероятностью испытывали симптомы депрессии и беспокойства. Причинно-следственную связь ученым установить не удалось – этому будут посвящены будущие работы.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Монаша выяснили, что использование компьютера, решение кроссвордов и игра в шахматы могут быть более эффективным методом профилактики деменции, чем вязание, рисование или регулярное общение.

