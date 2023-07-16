Какие продукты усиливают тревогу и депрессию
Между тем, пишет журнал PLOS One, употребление здоровой растительной пищи (полезные овощи, цельные зерна, фрукты, орехи, бобовые, растительные масла, чай и кофе) не было связано с изменениями риска развития этих расстройств.
Отмечается, что в исследовании приняли участие 2456 здоровых человек в возрасте 18 лет и старше из 5 городов Ирана. Сбор данных проводился в период с февраля 2018 по июль 2019 года. Участники должны были не иметь серьезных заболеваний, указанных исследователями, и потреблять в среднем от 800 до 4200 килокалорий в день.
Участники заполнили анкету, касающуюся их возраста, пола, социально-экономического статуса и привычек. Потребление пищи оценивалось с помощью вопросника, как и сила симптомов депрессии и тревоги.
Как показали результаты, участники, которые сообщили о потреблении большего количества нездоровой растительной пищи, с большей вероятностью испытывали симптомы депрессии и беспокойства. Причинно-следственную связь ученым установить не удалось – этому будут посвящены будущие работы.
Ранее сообщалось, что ученые из Университета Монаша выяснили, что использование компьютера, решение кроссвордов и игра в шахматы могут быть более эффективным методом профилактики деменции, чем вязание, рисование или регулярное общение.