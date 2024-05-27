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Что увеличивает риск развития депрессии

фактор развития депрессии выявили ученые, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 01:52 Фото: pixabay
Ученые из Йельского университета обнаружили, что физическая немощь и потеря веса могут повышать риск развития депрессии у людей среднего возраста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Communications, в исследовании приняли участие более чем 350 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Информация об испытуемых была взята из Британского биобанка – крупного хранилища человеческих биологических образцов. Исследователи разделили участников на три категории на основе первоначальной оценки их состояния здоровья. В первую группу вошли здоровые испытуемые, во вторую – люди с одним-двумя показателями физической немощи, а в третью – добровольцы с тремя и более признаками.

Отмечается, что физическая немощь характеризуется пятью показателями – потерей веса, истощением (изнуренностью), слабостью, отсутствием физической активности и низкой скоростью ходьбы.

Ученые наблюдали за участниками исследования в течение 12 лет и фиксировали все новые случаи развития депрессии. Оказалось, что у людей с одним (и более) и тремя (и более) симптомами физической немощи вероятность развития депрессии была в 1,6 и 3,2 раза выше по сравнению со здоровыми добровольцами. Эта корреляция была выражена наиболее ярко у мужчин и лиц среднего возраста – людей моложе 65 лет.

Эксперты предположили, что физиологические изменения в организме, вызванные физической немощью, могут провоцировать воспаление в головном мозге, тем самым создавая подходящие условия для развития депрессии.

Ранее Илон Маск признался, что вынужден пить лекарства из-за одолевающей его депрессии.

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