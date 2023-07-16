Культовое дерби "Флуминенсе" – "Фламенго" будет натуральной битвой

Под занавес уик-энда аналитики Olimpbet предлагают обратить внимание на матчи бразильской Серии А.

Бразилия. Серия А. 15 тур. "Флуминенсе" – "Фламенго". 17 июля, 01:00 (время Астаны)

После неудачного старта сезона в Серии А "Фламенго" по традиции бразильских клубов сменил главного тренера. Помогло. С приходом весной на пост рулевого Хорхе Сампаоли команда потерпела лишь одно поражение в десяти последних турах и взобралась на второе место. "Флуминенсе" идет на четвертом, отставая от соперника на два очка.

Противостояние этих команд – не только цифры в линии топового букмекера Казахстана Olimpbet, где исходы дуэли оцениваются следующим образом: П1 – 2.87, Х – 3.44, П2 – 2.46. Это и знаменитое на весь футбольный мир дерби Рио-де-Жанейро, которое по красочности (игра пройдет на легендарном стадионе "Маракана") не уступит ни одному местному карнавалу.

Вот только с голевой составляющей у соперников имеются некоторые проблемы. Команды в текущем сезоне Серии А откровенно предпочитают играть на результат. Главным и для "Фла", и для "Флу" будет надежность в обороне – сомнений в этом ни малейших. Если в поединке не случится быстрого забитого мяча, то велики шансы, что матч будет больше похож на натуральное полевое сражение, чем на голевое пиршество. Поставить на ТМ (2,5) в Olimpbet предлагается по коэффициенту 1.96.

Также эксперты Olimpbet советуют любителям крупного улова обратить внимание на вариант "обе команды забьют – да и тотал 2,5 меньше" по коэффициенту 6.

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Фото: Olimpbet





Бразилия. Серия А. 15 тур. "Интернасьонал" – "Палмейрас". 17 июля, 03:30

После 14 сыгранных туров хозяева идут на десятом месте, имея 21 набранное очко. В то время как гости располагаются в турнирной таблице выше – на пятой строчке. Но разрыв между соперниками составляет всего три пункта.

Поэтому, согласно предматчевым коэффициентам в линии народного букмекера Казахстана, однозначного фаворита в матче нет. Поставить на исходы можно следующим образом: П1 – 2.91, Х – 3.27, П2 – 2.53.

"Поросята" несколько сбавили темп, команда лучше смотрелась в начале сезона. Но это мало что значит – дистанция в бразильской Серии А марафонская, и задачи у "Палмейраса" на текущий сезон самые высокие. А значит, нас ожидает настоящая футбольная бойня.

В таких ситуациях в играх Бразилейрао зачастую царит натуральная "засуха", то есть защита превалирует над атакой. Аксиома бразильского футбола, утвержденная годами. Поэтому и в предстоящей игре не стоит рассчитывать на результативный футбол. Аналитики Olimpbet видят достаточно валидным ничейный исход.

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