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Культовое дерби "Флуминенсе" – "Фламенго" будет натуральной битвой

Культовое дерби «Флуминенсе» – «Фламенго» будет натуральной битвой Фото: Olimpbet
Под занавес уик-энда аналитики Olimpbet предлагают обратить внимание на матчи бразильской Серии А.

Бразилия. Серия А. 15 тур. "Флуминенсе" – "Фламенго". 17 июля, 01:00 (время Астаны)

После неудачного старта сезона в Серии А "Фламенго" по традиции бразильских клубов сменил главного тренера. Помогло. С приходом весной на пост рулевого Хорхе Сампаоли команда потерпела лишь одно поражение в десяти последних турах и взобралась на второе место. "Флуминенсе" идет на четвертом, отставая от соперника на два очка.

Противостояние этих команд – не только цифры в линии топового букмекера Казахстана Olimpbet, где исходы дуэли оцениваются следующим образом: П1 – 2.87, Х – 3.44, П2 – 2.46. Это и знаменитое на весь футбольный мир дерби Рио-де-Жанейро, которое по красочности (игра пройдет на легендарном стадионе "Маракана") не уступит ни одному местному карнавалу.

Вот только с голевой составляющей у соперников имеются некоторые проблемы. Команды в текущем сезоне Серии А откровенно предпочитают играть на результат. Главным и для "Фла", и для "Флу" будет надежность в обороне – сомнений в этом ни малейших. Если в поединке не случится быстрого забитого мяча, то велики шансы, что матч будет больше похож на натуральное полевое сражение, чем на голевое пиршество. Поставить на ТМ (2,5) в Olimpbet предлагается по коэффициенту 1.96.

Также эксперты Olimpbet советуют любителям крупного улова обратить внимание на вариант "обе команды забьют – да и тотал 2,5 меньше" по коэффициенту 6.

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«Интернасьонал» – «Палмейрас».

Фото: Olimpbet


Бразилия. Серия А. 15 тур. "Интернасьонал" – "Палмейрас". 17 июля, 03:30

После 14 сыгранных туров хозяева идут на десятом месте, имея 21 набранное очко. В то время как гости располагаются в турнирной таблице выше – на пятой строчке. Но разрыв между соперниками составляет всего три пункта.

Поэтому, согласно предматчевым коэффициентам в линии народного букмекера Казахстана, однозначного фаворита в матче нет. Поставить на исходы можно следующим образом: П1 – 2.91, Х – 3.27, П2 – 2.53.

"Поросята" несколько сбавили темп, команда лучше смотрелась в начале сезона. Но это мало что значит – дистанция в бразильской Серии А марафонская, и задачи у "Палмейраса" на текущий сезон самые высокие. А значит, нас ожидает настоящая футбольная бойня.

В таких ситуациях в играх Бразилейрао зачастую царит натуральная "засуха", то есть защита превалирует над атакой. Аксиома бразильского футбола, утвержденная годами. Поэтому и в предстоящей игре не стоит рассчитывать на результативный футбол. Аналитики Olimpbet видят достаточно валидным ничейный исход.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

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