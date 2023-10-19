Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Уральское дерби и битва лидера Запада с чемпионом лиги

Уральское дерби и битва лидера Запада с чемпионом лиги Фото: Olimpbet
Olimpbet предлагает аналитику к самым забойным матчам четверга в КХЛ.

"Трактор" (Челябинск) – "Металлург" (Магнитогорск). 19 октября, 20:00 (время Астаны)

По прошествии трети регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги уже можно рассуждать о том, что у соседей по уральскому региону разные амбиции и задачи на сезон.

"Металлург" лидирует не только в турнирной таблице Востока, но и всей КХЛ, и "магнитку" уже сейчас смело можно называть одним из фаворитов Кубка Гагарина. "Трактор" же балансирует на грани попадания в плей-офф конференции, а по потерянным очкам находится даже за пределами первой восьмерки.

Челябинцы в двух предыдущих матчах проиграли, тогда как магнитогорцы имеют в активе серию из трех победных игр, причем выездных. А в последней – так и вовсе разгромили других соседей, из екатеринбургского "Автомобилиста", со счетом 4:0, которому "трактористы", к слову, недавно уступили.

По всем раскладам "лисы" должны считаться безоговорочными фаворитами в противостоянии с "белыми медведями". Однако одного беглого взгляда на статистику будет достаточно, чтобы понять, как все неоднозначно в истории взаимоотношений этих соперников.

Ровно половина из десяти их последних сражений перетекала в овертайм, а то и в серию буллитов. В основное же время в предыдущий раз победил как раз "Трактор", причем уверенно – 5:2. Да и не будем забывать про неписанный закон дерби, согласно которому в подобных битвах фаворита не бывает по определению.

Вот и эксперты Olimpbet видят шансы команд в предстоящей игре приблизительно равными, отдавая лишь незначительное предпочтение "сталеварам". Победитель матча: "Трактор" – 1.98, "Металлург" – 1.82. При этом вероятность дополнительного времени оценивается кэфом 1.25.

Убойный турнир UFC 294 в Абу-Даби, развлекательный парк Ferrari World и шедевры Лувра – смотрите новое тревел-шоу на YouTube-канале Olimpbet Play с 21 октября. Следите внимательно за путешествием казахстанских болельщиков ММА и участвуйте в розыгрыше iPhone 15!

Уральское дерби и битва лидера Запада с чемпионом лиги

Фото: Olimpbet

ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль). 19 октября, 22:30

Действующий обладатель Кубка Гагарина после провального старта сезона постепенно нащупывает игру, и нет никаких сомнений: к финишу регулярного первенства "армейцы" будут располагаться в лидирующей группе Запада. Что касается "железнодорожников", то они уже там – наверху таблицы конференции, и, похоже, скатываться вниз не собираются.

Правда, предыдущий матч "регулярки" ярославцы проиграли в гостях "Авангарду", причем в одну калитку – 1:4. Но кому в Омске бывает легко? ЦСКА же в двух недавних встречах был сильнее своих соперников – ХК "Сочи" и "Куньлуня", в ворота которого москвичи отправили семь безответных торпед.

В этой паре трудно определить фаворита, однако обязательно стоит обратить внимание на любопытную закономерность во взаимоотношении ЦСКА и "Локо" в последнее время. Из шести предыдущих очных дуэлей больше половины, а точнее – четыре, завершились в пользу гостей, причем все – в основное время.

Но сейчас аналитики Olimpbet все же больше склоняются к тому, что у хозяев шансов на благоприятный исход немного больше. Победитель матча: ЦСКА – 1.76, "Локомотив" – 2.05. Впрочем, победа москвичей даже с незначительной форой (-1.5) видится самым щедрым букмекером страны маловероятной и оценивается кэфом 3.25. Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Читайте также

Футбол ЛЧ 2 автогола
Украинская футболистка забила два автогола за пять минут
Тренер футбольной сборной Казахстана установил исторический рекорд
Тренер футбольной сборной Казахстана установил исторический рекорд
Болельщики из Казахстана едут на турнир UFC 294 вместе с Olimpbet
Болельщики из Казахстана едут на турнир UFC 294 вместе с Olimpbet
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления