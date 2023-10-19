Уральское дерби и битва лидера Запада с чемпионом лиги

Olimpbet предлагает аналитику к самым забойным матчам четверга в КХЛ.

"Трактор" (Челябинск) – "Металлург" (Магнитогорск). 19 октября, 20:00 (время Астаны)

По прошествии трети регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги уже можно рассуждать о том, что у соседей по уральскому региону разные амбиции и задачи на сезон.

"Металлург" лидирует не только в турнирной таблице Востока, но и всей КХЛ, и "магнитку" уже сейчас смело можно называть одним из фаворитов Кубка Гагарина. "Трактор" же балансирует на грани попадания в плей-офф конференции, а по потерянным очкам находится даже за пределами первой восьмерки.

Челябинцы в двух предыдущих матчах проиграли, тогда как магнитогорцы имеют в активе серию из трех победных игр, причем выездных. А в последней – так и вовсе разгромили других соседей, из екатеринбургского "Автомобилиста", со счетом 4:0, которому "трактористы", к слову, недавно уступили.

По всем раскладам "лисы" должны считаться безоговорочными фаворитами в противостоянии с "белыми медведями". Однако одного беглого взгляда на статистику будет достаточно, чтобы понять, как все неоднозначно в истории взаимоотношений этих соперников.

Ровно половина из десяти их последних сражений перетекала в овертайм, а то и в серию буллитов. В основное же время в предыдущий раз победил как раз "Трактор", причем уверенно – 5:2. Да и не будем забывать про неписанный закон дерби, согласно которому в подобных битвах фаворита не бывает по определению.

Вот и эксперты Olimpbet видят шансы команд в предстоящей игре приблизительно равными, отдавая лишь незначительное предпочтение "сталеварам". Победитель матча: "Трактор" – 1.98, "Металлург" – 1.82. При этом вероятность дополнительного времени оценивается кэфом 1.25.

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Фото: Olimpbet

ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль). 19 октября, 22:30

Действующий обладатель Кубка Гагарина после провального старта сезона постепенно нащупывает игру, и нет никаких сомнений: к финишу регулярного первенства "армейцы" будут располагаться в лидирующей группе Запада. Что касается "железнодорожников", то они уже там – наверху таблицы конференции, и, похоже, скатываться вниз не собираются.

Правда, предыдущий матч "регулярки" ярославцы проиграли в гостях "Авангарду", причем в одну калитку – 1:4. Но кому в Омске бывает легко? ЦСКА же в двух недавних встречах был сильнее своих соперников – ХК "Сочи" и "Куньлуня", в ворота которого москвичи отправили семь безответных торпед.

В этой паре трудно определить фаворита, однако обязательно стоит обратить внимание на любопытную закономерность во взаимоотношении ЦСКА и "Локо" в последнее время. Из шести предыдущих очных дуэлей больше половины, а точнее – четыре, завершились в пользу гостей, причем все – в основное время.

Но сейчас аналитики Olimpbet все же больше склоняются к тому, что у хозяев шансов на благоприятный исход немного больше. Победитель матча: ЦСКА – 1.76, "Локомотив" – 2.05. Впрочем, победа москвичей даже с незначительной форой (-1.5) видится самым щедрым букмекером страны маловероятной и оценивается кэфом 3.25. Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.