В Астане ведут работы по подготовке к отопительному сезону

В Астане строится ряд объектов систем жизнеобеспечения, в том числе газовые тепловые станции, станция питьевой воды (2-й этап НФС-3), ТЭЦ-3 и др.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и аким столицы Женис Касымбек проконтролировали ход строительства инфраструктурных объектов и готовность систем теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023 - 2024 гг. запланировано выполнение ремонтных работ ряда котлов и турбин на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Часть работ уже завешена. Также построены наружные сети газоснабжения на территориях ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, выполнена реконструкция всех 10 котлоагрегатов на ТЭЦ-1 и водогрейных котлов на ТЭЦ-2. Основная часть реконструкции котлов – это замена горелочных устройств для возможности сжигания природного газа или угля/мазута.





Фото: пресс-служба акимата города Астана





Также в ходе посещения объектов АО "Астана-Энергия" первый заместитель премьер-министра и аким Астаны были ознакомлены с перспективными проектами, которые планируются к реализации для снижения износа оборудования, обеспечения надежного энергоснабжения столицы, а также для внедрения новых технологий, нацеленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Аким столицы Женис Касымбек отметил, что для обеспечения города дополнительным объемом теплоснабжения также ведется строительство двух газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток". Их мощность превысит мощность ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем. Планируется поэтапно запустить данные газовые тепловые станции уже в текущий отопительный сезон.





Фото: пресс-служба акимата города Астана





Во время объезда первый заместитель премьер-министра и аким Астаны также ознакомились с работой новой станции питьевой воды (НФС-3). В июне был запущен первый этап работы НФС-3, также было завершено строительство новой ветки водовода с Астанинского водохранилища. Это позволило решить вопросы с водоснабжением в городе. Второй этап НФС-3 планируется завершить в августе текущего года. Кроме того, завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и проектирование по расширению мощностей НФС в ЖМ Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению города питьевой водой на дальнейшую перспективу.





Фото: пресс-служба акимата города Астана





В ходе объезда перед подрядчиками поставлена задача завершить строительство газовых тепловых станций, ТЭЦ-3, НФС-3 (2-й этап) в установленные сроки.





Фото: пресс-служба акимата города Астана



