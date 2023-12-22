Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане завершили строительство ТЭЦ-3 и двух газовых тепловых станций

В Астане завершили строительство ТЭЦ-3 и двух газовых тепловых станций Фото: gov.kz
В 2023 году в Астане построили и ввели в эксплуатацию ряд инфраструктурных объектов. Это газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран" и первый этап ТЭЦ-3, станцию питьевой воды (НФС-3).

Как будут решать вопросы тепло- и водоснабжения, рассказал аким Астаны Женис Касымбек.

"Прошлый отопительный сезон у нас прошел с дефицитом тепла в 432 Гкал. Благодаря завершению строительства трех объектов теплоснабжения в этот отопительный сезон, наоборот, зашли с профицитом. К примеру, в октябре завершили строительство первого этапа ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем. На данной теплоэлектроцентрали работают все четыре котла. Это позволяет давать городу 440 Гкал/час. ТЭЦ-3 отапливает теплом часть Левобережья и новые застраиваемые районы. Также новые мощности запустили на новых энергоисточниках. Данные газовые тепловые станции (ГТС) – первые в Казахстане. Мощность газовых тепловых станций "Юго-Восток" и первого этапа "Туран" составляет 700 Гкал/час. Это почти в два раза превышает мощности ТЭЦ-3".Женис Касымбек

Газовая тепловая станция "Юго-Восток" обеспечивает надежным теплоснабжением районы жилого комплекса "Багыстан", Аллеи "Мынжылдык", левобережную часть города.

Газовая тепловая станция "Туран" – районы новой застройки левобережной части города.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана" и вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это позволит обеспечить город еще 850 Гкал/час тепловой мощности, что даст наличие резервной тепловой мощности в течение ближайших пять лет.

Читайте также

Смаилов обратился к работникам энергетического сектора Казахстана
Смаилов обратился к работникам энергетического сектора Казахстана
Опубликованы финансовые результаты группы компаний Air Astana по МСФО за 9 месяцев
Опубликованы финансовые результаты группы компаний Air Astana по МСФО за 9 месяцев
15 новых Дворцов школьников появятся в Астане: где они будут расположены
15 новых Дворцов школьников появятся в Астане: где они будут расположены
Анастасия Московчук
Астана Касымбек Женис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: