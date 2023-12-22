В Астане завершили строительство ТЭЦ-3 и двух газовых тепловых станций

Фото: gov.kz

В 2023 году в Астане построили и ввели в эксплуатацию ряд инфраструктурных объектов. Это газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран" и первый этап ТЭЦ-3, станцию питьевой воды (НФС-3).

Как будут решать вопросы тепло- и водоснабжения, рассказал аким Астаны Женис Касымбек.

"Прошлый отопительный сезон у нас прошел с дефицитом тепла в 432 Гкал. Благодаря завершению строительства трех объектов теплоснабжения в этот отопительный сезон, наоборот, зашли с профицитом. К примеру, в октябре завершили строительство первого этапа ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем. На данной теплоэлектроцентрали работают все четыре котла. Это позволяет давать городу 440 Гкал/час. ТЭЦ-3 отапливает теплом часть Левобережья и новые застраиваемые районы. Также новые мощности запустили на новых энергоисточниках. Данные газовые тепловые станции (ГТС) – первые в Казахстане. Мощность газовых тепловых станций "Юго-Восток" и первого этапа "Туран" составляет 700 Гкал/час. Это почти в два раза превышает мощности ТЭЦ-3". Женис Касымбек Газовая тепловая станция "Юго-Восток" обеспечивает надежным теплоснабжением районы жилого комплекса "Багыстан", Аллеи "Мынжылдык", левобережную часть города. Газовая тепловая станция "Туран" – районы новой застройки левобережной части города. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана" и вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это позволит обеспечить город еще 850 Гкал/час тепловой мощности, что даст наличие резервной тепловой мощности в течение ближайших пять лет. Читайте также Смаилов обратился к работникам энергетического сектора Казахстана Опубликованы финансовые результаты группы компаний Air Astana по МСФО за 9 месяцев 15 новых Дворцов школьников появятся в Астане: где они будут расположены

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