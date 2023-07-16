Сборная Казахстана по артистическому плаванию продолжает выступление в Японии

Национальные сборные команды Республики Казахстан по водным видам спорта продолжают свое выступление на 20-м Чемпионате мира World Aquatics по водным видам спорта в японском городе Фукоке, сообщает Zakon.kz.

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Первыми в розыгрыш медалей вступили артистическое плавание и плавание на открытой воде.

В дисциплине мужское техническое соло Эдуард Ким по итогам предварительного выступления занимает пятую строчку, квалифицировался в финал, где сможет побороться за самые высокие места. Необходимо отметить, что Эдуард Ким является чемпионом мира среди юношей 2019 года в дисциплине микс-дуэт и призером юниорского чемпионата мира 2022 года в мужском соло.

Результаты выступления казахстанцев в других дисциплинах:

Микс дуэт, в составе Ким Эдуарда и Болатовой Наргизы – 7 место

Техническое соло, Карина Магрупова - 11 место

Технический дуэт (женщины), в составе Пушкиной Арины и Туяковой Жасмин - 21 место

Смешанная группа - 17 место

В артистическом плавании в чемпионате принимают участие 315 спортсменов из 52 стран, которые разыгрывают 11 комплектов медалей.

Также прошли заплывы пловцов-марафонцев на дистанции 10 километров, которая является олимпийской. Казахстанские марафонцы показали следующие результаты:

Черепанов Лев 45 место

Андросов Данил 56 место

Тасжанова Диана 44 место

Федотова Мария 54 место

Всего в мужском заплыве принимало участие 69 пловцов, в женском – 62 пловчихи.





Фото: НОК РК

Напоминаем, что Чемпионат мира проходит с 18 июня по 30 июля. Спортсмены со всего мира разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию. От Казахстана на мировое первенство отправились 50 атлетов по четырем видам спорта.

