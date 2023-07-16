Сборная Казахстана по артистическому плаванию продолжает выступление в Японии
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Первыми в розыгрыш медалей вступили артистическое плавание и плавание на открытой воде.
В дисциплине мужское техническое соло Эдуард Ким по итогам предварительного выступления занимает пятую строчку, квалифицировался в финал, где сможет побороться за самые высокие места. Необходимо отметить, что Эдуард Ким является чемпионом мира среди юношей 2019 года в дисциплине микс-дуэт и призером юниорского чемпионата мира 2022 года в мужском соло.
Результаты выступления казахстанцев в других дисциплинах:
- Микс дуэт, в составе Ким Эдуарда и Болатовой Наргизы – 7 место
- Техническое соло, Карина Магрупова - 11 место
- Технический дуэт (женщины), в составе Пушкиной Арины и Туяковой Жасмин - 21 место
- Смешанная группа - 17 место
В артистическом плавании в чемпионате принимают участие 315 спортсменов из 52 стран, которые разыгрывают 11 комплектов медалей.
Также прошли заплывы пловцов-марафонцев на дистанции 10 километров, которая является олимпийской. Казахстанские марафонцы показали следующие результаты:
- Черепанов Лев 45 место
- Андросов Данил 56 место
- Тасжанова Диана 44 место
- Федотова Мария 54 место
Всего в мужском заплыве принимало участие 69 пловцов, в женском – 62 пловчихи.
Фото: НОК РК
Напоминаем, что Чемпионат мира проходит с 18 июня по 30 июля. Спортсмены со всего мира разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию. От Казахстана на мировое первенство отправились 50 атлетов по четырем видам спорта.