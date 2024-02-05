Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцы – чемпионы мира в артистическом плавании

Казахстанцы – чемпионы мира в артистическом плавании Фото: Федерации водных видов спорта Казахстана
Третий день соревнований Чемпионата Мира по водным видам спорта World Aquatics 2024 принес первую золотую медаль сборной Казахстана в технической программе микс-дуэт артистического плавания.

Золотая медаль Чемпионата мира 2024 стала самым высоким достижением казахстанских спортсменов за всю историю артистического плавания в Республике Казахстан.

Казахстанский микс-дуэт получил высокую оценку судей в сложности программы и ее исполнении, получив 228.005 балов и обойдя спортсменов из Китая (223.316) и Мексики (217.519).

Казахстанцы – чемпионы мира в артистическом плавании

Фото: Федерация водных видов спорта РК

"Невероятные ощущения радости и легкости! Мы с Эдуардом вышли в финал четвёртыми и перед финальным стартом договорились выложится на все 100 процентов, а когда увидели на табло наш результат, если честно, не могли поверить! Хотим выразить огромную благодарность нашим тренерам, семьям и всем, кто нас поддерживал. Это золото – результат совместных усилий и неимоверного труда", – поделились Наргиза и Эдуард после церемонии награждения.

Президент Федерации водных видов спорта Казахстана, член Бюро Международной федерации водных видов спорта World Aquatics Андрей Крюков уточнил, что Наргиза Болатова и Эдуард Ким – это спортсмены, которые также, как и Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, выросли, тренируясь в Центральном бассейне Алматы.

"Завоевание золотой медали на Чемпионате Мира в артистическом плавании представляет собой не только их индивидуальный успех, но и великолепное достижение для всего казахстанского сообщества водных видов спорта. Эта золотая медаль станет неотъемлемой частью истории казахстанского спорта, а также, на данный момент, наилучшим спортивным результатом наших спортсменов в этом виде спорта. Она свидетельствует о мастерстве наших спортсменов и высоком уровне тренировочного процесса в наших спортивных центрах".Андрей Крюков
Казахстанцы – чемпионы мира в артистическом плавании

Фото: Федерация водных видов спорта РК

Читайте также

В Павлодарской области детей вакцинировали просроченными препаратами
В Павлодарской области детей вакцинировали просроченными препаратами
Замглавы районного отдела полиции в Кокшетау арестован
Бывшего замглавы районного отдела полиции в Кокшетау арестовали
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль": омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе
Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе
Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: