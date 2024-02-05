Казахстанцы – чемпионы мира в артистическом плавании

Третий день соревнований Чемпионата Мира по водным видам спорта World Aquatics 2024 принес первую золотую медаль сборной Казахстана в технической программе микс-дуэт артистического плавания.

Золотая медаль Чемпионата мира 2024 стала самым высоким достижением казахстанских спортсменов за всю историю артистического плавания в Республике Казахстан.

Казахстанский микс-дуэт получил высокую оценку судей в сложности программы и ее исполнении, получив 228.005 балов и обойдя спортсменов из Китая (223.316) и Мексики (217.519).

Фото: Федерация водных видов спорта РК

"Невероятные ощущения радости и легкости! Мы с Эдуардом вышли в финал четвёртыми и перед финальным стартом договорились выложится на все 100 процентов, а когда увидели на табло наш результат, если честно, не могли поверить! Хотим выразить огромную благодарность нашим тренерам, семьям и всем, кто нас поддерживал. Это золото – результат совместных усилий и неимоверного труда", – поделились Наргиза и Эдуард после церемонии награждения.

Президент Федерации водных видов спорта Казахстана, член Бюро Международной федерации водных видов спорта World Aquatics Андрей Крюков уточнил, что Наргиза Болатова и Эдуард Ким – это спортсмены, которые также, как и Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, выросли, тренируясь в Центральном бассейне Алматы.

"Завоевание золотой медали на Чемпионате Мира в артистическом плавании представляет собой не только их индивидуальный успех, но и великолепное достижение для всего казахстанского сообщества водных видов спорта. Эта золотая медаль станет неотъемлемой частью истории казахстанского спорта, а также, на данный момент, наилучшим спортивным результатом наших спортсменов в этом виде спорта. Она свидетельствует о мастерстве наших спортсменов и высоком уровне тренировочного процесса в наших спортивных центрах". Андрей Крюков