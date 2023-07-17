О вспышке новой неизвестной болезни заявили египетские медики

У жителей деревни Эль-Аликат, относящейся к провинции Кена, расположенной к югу от Каира, обнаружили симптомы неизвестного вируса, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства здравоохранения страны, больные жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. При этом ни в одном из случаев заболевания госпитализация не понадобилась.

"Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора, у пациентов были взяты анализы", – говорится в заявлении Минздрава.

Власти направили в деревню порядка 50 автомобилей с медиками. Также были взяты пробы питьевой воды.

По разным данным, на симптомы неустановленной болезни жаловались от 200 до одной тысячи местных жителей.