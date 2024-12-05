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Вспышка неизвестного заболевания в Конго: медики пока не могут найти возбудителя инфекции

Фармацевтика, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 21:50 Фото: primeminister.kz
Власти Конго пытаются установить возбудителя неизвестного заболевания, распространяющегося в провинции Кванго, сообщает Zakon.kz.

По информации местного новостного портала Actualite, в министерстве здравоохранения республики заявили, что в провинцию направлена бригада специалистов. Медики обеспечат немедленное лечение зарегистрированных случаев, проведут забор проб крови и других необходимых анализов для выявления характера заболевания. На месте предполагается провести "обширные полевые исследования".

"В ожидании результатов текущих расследований министерство призывает население к спокойствию, бдительности и строгому соблюдению профилактических мер", – говорится в заявлении министра здравоохранения.

Населению советуют избегать массовых собраний, соблюдать правила гигиены, включая регулярное мытье рук с мылом, и сообщать властям о всех новых случаях заболевания.

Первые случаи заболевания в Кванго неизвестной болезнью были зафиксированы конголезскими властями 24 октября 2024 года. От болезни уже умерли 143 человека. Число инфицированных достигает 376. Большинство из заболевших – подростки старше 15 лет. Недуг сопровождается высокой температурой и сильными головными болями.

Ранее в Конго сообщили о том, что выявили среди населения более 30 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.

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