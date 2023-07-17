ЧП на Крымском мосту: остановлено движение, на месте работают правоохранительные органы

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что движение на Крымском мосту остановлено из-за произошедшего в районе 145-й опоры моста ЧП, передает Zakon.kz.

По информации RT, власти Крыма окажут помощь туристам в связи с ЧП.



Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Отмечается, что на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.



При этом характер происшествия не уточняется.

Также отмечается, что перед въездом на Крымский мост образовалась многокилометровая пробка.

Baza в Telegram пишет, что, по предварительным данным, как минимум два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один пострадал.

ТАСС в Telegram сообщает, что развернут координационный штаб после ЧП на Крымском мосту. Работает горячая линия ведомства. Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, на местных складах есть все необходимые запасы, сообщили местные власти.

Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, сообщили власти Темрюкского района Краснодарского края.