Беспилотные катера трижды пытались атаковать Крымский мост
"1 сентября около 23.15 мск была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Оперштаб сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Позже были предприняты еще две попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружными безэкипажными катерами в 2 сентября около 02.10 и в 02:20 мск.
"Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря. И третий безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, также уничтожен в Чёрном море", - сообщили в Минобороны
Ранее беспилотники уже атаковали Крымский мост и в середине июля и в начале августа этого года.