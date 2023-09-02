Беспилотные катера трижды пытались атаковать Крымский мост

В Минобороны РФ сообщили об атаке ВСУ на Крымский мост. Беспилотный катер уничтожен, передает Zakon.kz

"1 сентября около 23.15 мск была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Оперштаб сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Позже были предприняты еще две попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружными безэкипажными катерами в 2 сентября около 02.10 и в 02:20 мск. "Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря. И третий безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, также уничтожен в Чёрном море", - сообщили в Минобороны

Ранее беспилотники уже атаковали Крымский мост и в середине июля и в начале августа этого года.



