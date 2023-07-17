Уволенный по профнепригодности судья может трудоустроиться на госслужбу

Конституционный суд рассмотрел конституционность отдельных норм закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Суть обращения

В Конституционный суд обратился бывший судья с требованием проверить на соответствие Конституции п. 5 ст. 34 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей". Речь в данной норме идет о том, что прекращие полномочий судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности признается отрицательным мотивом увольнения с госслужбы.

На основании этого обратившийся в суд гражданин считает, что прекращение полномочий судьи по отрицательным мотивам препятствует ему в реализации конституционного права на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии и тем самым влечет пожизненные ограничения в его правах.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал соответствующим Конституции п. 5 ст. 34 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" в следующем истолковании:

прекращение полномочий по такому отрицательному мотиву, как несоответствие занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, должно влечь правовые последствия для освобожденного от должности судьи только в рамках Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан";

гражданин, уволенный с должности судьи по указанному основанию, может реализовать конституционное право на свободу труда в иных сферах, в том числе на государственной службе.

Как суд мотивировал свою позицию

Граждане РК имеют равное право на доступ к государственной службе. С учетом миссии государственной службы, особого правового статуса государственных служащих, специфики стоящих перед ними задач государство вправе определять для граждан правила поступления на государственную службу и ее прохождения, включая требования к кандидатам и соответствующие ограничения, которые могут быть связаны с необходимостью обеспечения эффективности деятельности государственного аппарата, доверия народа как единственного источника государственной власти и недопущения злоупотребления предоставленными полномочиями.

Конституционный суд считает, что подходы к решению кадровых и иных связанных с ними вопросов, принятые в судебной системе, не могут автоматически применяться в сфере государственной службы. Недостаточная профессиональная пригодность судьи, выявленная при проведении оценки по специальной методике, применяемой только к судьям, при отсутствии других преграждающих обстоятельств в дальнейшем не должна быть безусловным и бессрочным препятствием при поступлении на государственную службу, которая основывается на иных принципах и имеет свои особенности.

Данный вывод следует также из положений действующего законодательства о государственной службе, в котором предусмотрены требования и процедуры, схожие по содержанию, но отличающиеся по последствиям.

Отрицательные результаты аттестации и неудовлетворительные результаты оценки их деятельности как основания для прекращения государственной службы административными государственными служащими не признаются в качестве отрицательных мотивов. Они не являются препятствием для повторного поступления на государственную службу (пункт 3 статьи 16, подпункты 19) и 20) пункта 1 и пункт 3 статьи 61 Закона о государственной службе). Политические государственные служащие, уволенные по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий, то есть по отрицательному мотиву, могут через три года вновь занять должности на государственной службе.

Однако отличия в подходах к характеру и последствиям отдельных оснований прекращения полномочий в различных сферах приводит к дисбалансу в правовом регулировании и создает условия для нарушения конституционных прав, связанных со свободой труда, свободным выбором рода деятельности и профессии путем установления ограничений, не отвечающих принципам необходимости, справедливости и соразмерности.

Конституционный суд постановил правительству внести в Мажилис Парламента проект закона, направленный на обеспечение соразмерности ограничений по доступу к различным видам государственной службы, обусловленных оценкой профессиональной пригодности, в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда, содержащимися в настоящем нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.