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В Майами прошла презентация Месси при полной арене

Футбол Презентация игрока Фото: Instagram/intermiamicf
Аргентинский нападающий Лионель Месси был представлен болельщикам американского футбольного клуба "Интер Майами". В этот момент стадион команды был заполнен до отказа, несмотря на погоду, сообщает Zakon.kz.

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На презентации 36-летнего звездного аргентинца стадион "Интера" был заполнен полностью. На церемонии торжества приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино. Процедура презентации Лионеля Месси стартовала с опозданием на полтора часа из-за плохих погодных условий в Майами.


Капитан аргентинской сборной подписал контракт с "Интер Майами" до 31 декабря 2025 года, его заработная плата составит до 60 миллионов долларов в сезон, включая разные бонусы. Лео будет выступать в новом клубе под номером 10.

"Я рад быть в Майами, желаю сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждет интересное будущее, готов отдавать всего себя без остатка. Рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей. Уверен, что с "Интером" все будет прекрасно. Мне не терпится начать это футбольное путешествие".Лео Месси

Помимо презентации Месси, "Интер" также представил испанца Серхио Бускетса, который заключил договор до 2025 года, ему дали майку под пятым номером. 35-летний полузащитник сборной Испании перешел в "Интер Майами" из "Барселоны".

Дебют Месси и Бускетса в майке "Интер Майами" планируют провести 21 июля, когда состоится игра Кубка Лиги с мексиканским "Крус Асуль".

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