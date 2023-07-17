Из-за плотоядной бактерии австралийке пришлось сделать 15 операций и заново учиться ходить

Жизнь женщины висела на волоске после того, как ее заразила бактерия, разъедающей плоть. Ей потребовалось 15 операций, сообщает Zakon.kz.

Жительницу австралийского Балларта Каролин Гоуэр поразила загадочная болезнь. Ее дети обратили внимание на высокую температуру и бредовое состояние.

Гоуэр доставили в больницу, где медики установили, что она заражена некротизирующим фасциитом – смертельно опасной бактерией, разъедающей плоть.



По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, это редкая инфекция, которая быстро распространяется по организму и может привести к смерти.

Эксперты в области здравоохранения считают, что стрептококки группы А являются наиболее распространенной причиной некротизирующего фасциита.

Бактерии чаще всего попадают в организм через повреждения кожи, такие как порезы и царапины, ожоги, укусы насекомых, колотые или хирургические раны, однако люди могут заразиться и после тупой травмы, когда кожа не повреждена.

Важно обратиться за медицинской помощью сразу же после появления симптомов. По словам ее подруги Сьюзан Бегби, если бы дети Каролин Гоуэр не забили тревогу, то шансы на выживания были бы невелики.

Жизнь Гоуэр висела на волоске в течение следующих двух недель. Она провела три-четыре недели в состоянии искусственной комы, перенесла многочисленные гипербарические процедуры, 15 операций, включая две пересадки кожи, и два месяца провела в ожоговом отделении больницы.



Сейчас Каролин Гоуэр проходит программу реабилитации, включающую физиотерапию, лечебную физкультуру, трудотерапию, логопедию и психологию. Она заново учится ходить и выполнять бытовые задачи.

Симптомы некротизирующего фасциита могут быть следующими:

