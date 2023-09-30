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Австралийка стала первым человеком, выжившим от смертоносной плотоядной бактерии

плотоядная бактерия Фото: pixabay
Австралийская женщина стала первым в мире человеком, пережившим патогенную бактерию, которая обычно является причиной смертельного заболевания крупного рогатого скота и овец, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году 48-летняя женщина поступила с полиорганной недостаточностью, в том числе печени и почек, и очень низким кровяным давлением.

Женщину немедленно госпитализировали в отделение интенсивной терапии с болями в животе, диареей, признаками шока и высокой температурой. Доктор Риа Ко провела анализ крови и обнаружила бактерию, о которой она никогда раньше не слышала, – Clostridium chauvoei, – которая и была основной причиной инфекции.

При изучении истории заражения пациента обычно спрашивают о контакте с землей. Риа Ко выяснила, что женщина находилась в процессе переезда и пересадки своих растений, а также имела царапины на руках от своих кошек, которые были взволнованы сменой обстановки.

"Мы подумали, что наиболее вероятным местом проникновения инфекции является загрязненная почва, и Clostridium chauvoei попал в ее кровоток через эти царапины". доктор Риа Ко

По словам Ко, хотя в медицинских работах практически ничего не говорится о том, как лечить людей, зараженных этой бактерией, она хорошо известна в ветеринарии как основная причина заболевания крупного рогатого скота и овец.

У животных, когда инфицированная почва попадает в кровь через порезы, она быстро вызывает мионекроз – отмирание мышц ног.

По словам Ко, у ее пациента патоген вырабатывал токсины, вызывающие некротизирующий энтероколит, при котором участки ткани кишечника отмирают. Процесс похож на "поедание плоти".

В течение первой недели женщина сравнительно быстро пошла на поправку, ее печень и почки улучшились после приема антибиотиков и гипербарической кислородной терапии – процедуры, используемой для увеличения количества кислорода, поступающего к тканям организма.

Пациентку выписали из реанимации на четвертый день пребывания в больнице. Однако на девятый день боль в животе возобновилась, и компьютерная томография выявила отверстие в стенке кишечника, потребовавшее срочного хирургического вмешательства.

"Патологоанатом смог определить участок кишечника, который был настолько тонким, что напоминал бумагу... и в конце концов перфорировался".Риа Ко

Женщину выписали из больницы через две с половиной недели после операции. 

Руководитель отделения инфекционных заболеваний в больнице Альфреда и Университете Монаша Антон Пелег заявил, что женщине очень повезло.

"В литературе описаны только два случая заражения бактериями этого типа, вызывающими тяжелую инфекцию, и в этих случаях оба пациента скончались".Антон Пелег

По словам Пелега, этот случай подчеркивает важность использования перчаток при работе в саду и мытья рук после нее. По его словам, другой способ, которым бактерия могла вызвать инфекцию у женщины – попадание спор бактерии в желудочно-кишечный тракт.

Риа Ко также отметила, что проглатывание возможно, но в анамнезе женщины не было значительного контакта с зараженными овощами или фруктами.

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