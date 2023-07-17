Провайдеры выясняют причины перебоев со связью на севере и востоке Казахстана

Жители Астаны, Караганды и ряда других городов Казахстана жалуются на проблемы с сотовой связью и интернет-соединением. Провайдеры выясняют причину перебоев связи, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе компании Kcell 17 июля подтвердили, что в отдельных регионах Казахстана есть проблемы с сотовой связью и доступом в Интернет. Сейчас провайдер выясняет, в чем причина неполадок.





"Сотрудники компании выявили факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана. В настоящий момент наши специалисты выясняют причину для скорейшего восстановления работы сервиса", – сообщили в пресс-службе Kcell.

По информации пользователей, с проблемами столкнулись не только абоненты Kcell. Zakon.kz ожидает комментариев от других сотовых операторов и интернет-провайдеров.

Перебои интернет-соединения и связи происходят в Казахстане регулярно: например, в прошлом году с такими проблемами столкнулись жители Алматы.