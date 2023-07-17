Мост через реку Есентай в Алматы запустят с 1 сентября

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции моста через реку Есентай. По данным городского акимата, градоначальнику доложили о работе по его усилению, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 17 июля отмечено, что еще в 2020 году состояние сооружения было признано предаварийным.

"Выявленные экспертным обследованием дефекты влияли на грузоподъемность и безопасность моста. В рамках ремонтных работ будет усилен ригель, обновлены плиты пролетного строения, заменены 96 балок, а также будет уложено асфальтобетонное покрытие. Работы по реконструкции проходят в три этапа. На сегодняшний день ведется второй этап работ". Пресс-служба акимата Алматы

Движение на мосту открывается поэтапно: на сегодня проведены работы и открыто движение на мосту с южной стороны участка.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Учитывая, что осенью начнется очередной учебный год и будет увеличен транспортный поток, по поручению главы мегаполиса строительные бригады работают в две смены.

Это позволит завершить работы по реконструкции транспортного моста до конца августа, то есть раньше нормативного срока в 2 раза.

Ремонт моста начат был 6 июня. Срок реконструкции вместо 6-7 месяцев составит 3 месяца. При этом работы ведутся при полном соблюдении строительных норм и правил безопасности.

"Важным результатом реконструкции станет расширение моста посредством увеличения количества транспортных полос с 6 текущих до 8, т.е. по 4 полосы движения в каждом направлении. Это стало возможным благодаря переносу велопешеходного моста с основного транспортного в отдельные сооружения". Пресс-служба акимата Алматы

По итогам осмотра аким мегаполиса Ерболат Досаев поручил запустить транспортный мост с 1 сентября.

"Работы по строительству пешеходных мостов завершить до середины октября. Кроме того, глава города дал ряд поручений по благоустройству прилежащей территории для комфорта горожан с завершением до февраля 2024 года". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее Досаев рассказал, когда завершат строительство проблемных соцобъектов.