Досаев рассказал, когда завершат строительство проблемных соцобъектов

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил проблемные объекты социальной и инженерной инфраструктуры, где строительно-монтажные работы реализуются с нарушениями сроков. Об этом Zakon.kz 17 июля 2023 года сообщили в пресс-службе акимата города.

В частности, как отмечено в сообщении, аким посетил новые корпусы школы-интерната № 9 и Центра детской неотложной медпомощи, новый парк со строящейся зоной для катания на скейте, а также ремонтируемый участок тепломагистрали по проспекту Гагарина.



На первом объекте аким осмотрел новый корпус школы-интерната № 9 для детей с нарушениями речи. Строительно-монтажные работы были начаты 20 июля 2021 года. С учетом корректировки проекта подрядная организация должна была завершить строительство до конца 2022 года.

"В декабре за срыв продленного срока в отношении подрядчика ТОО "Barat & Co" подан иск в суд. После судебного разбирательства работы были возобновлены. На сегодня объект завершен на 95%. Ерболат Досаев обратил внимание руководства управлений строительства и образования на конкретные недоработки, влияющие на комфортабельность здания для инклюзивного обучения детей". Пресс-служба акимата Алматы

Школа, как подчеркнул аким, должна быть сдана в срок до конца июля текущего года, и что акимат не будет принимать работы подрядчика до полного устранения всех несоответствий.

Также аким осмотрел здание нового корпуса Центра детской неотложной помощи в Бостандыкском районе, строительство которого началось в августе 2021 года.

Подрядчик должен был завершить работы в декабре 2022 года, но объект не был сдан вовремя. В марте 2023 года акимат подал иск в суд на ТОО "Корпорация Ак ордасы" из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию. Работы на объекте возобновлены и ведутся в усиленном режиме.

"На сегодня работы на объекте завершены на 85%, оборудование закуплено на 96%. Аким поручил завершить строительство здания нового корпуса до конца августа, при этом заранее проработать вопросы организации единой въездной зоны к зданию Центра, учитывая близрасположенную больницу № 12". Пресс-служба акимата Алматы

В целом, новый корпус, мощностью 300 обращений в сутки позволит улучшить качество оказания экстренной медицинской помощи детям.

Кроме того, Досаев посетил новую парковую зону в Алмалинском районе.

Строительно-монтажные работы по благоустройству общественного пространства парка были начаты весной 2022 года со сроком сдачи 1 июля 2023 года. На сегодняшний день выполнено 95% работ.

На стадии завершения строительство скейт-парка. В ходе осмотра аким поручил проверить объект на полное соответствие строительным нормам и правилам. На особый контроль городским управлениям необходимо взять соблюдение технологии заливки бетона, требуемой для строительства скейт-парка. Имеющиеся недоработки должны быть устранены до начала августа.

Также аким города проверил темпы реконструкции тепломагистрали-1 от теплового комплекса-1-6 по проспекту Гагарина до Центрального транзитно-распределительного пункта теплоэнергии.

Ранее жители сообщали о низких темпах проводимых работ. На данном участке было выявлено 17 повреждений тепловой магистрали, в июне 2023 года начат капитальный ремонт. В данный момент по проспекту Гагарина работы по разработке траншеи завершены на 100%, ведутся работы по подготовке основания и монтажу нижних лотков сборного непроходного канала с дальнейшей укладкой трубопроводов.

Аким поручил завершить работу по проспекту Гагарина и открыть движение до конца августа. Аким Алматы отметил важность данной магистрали, которая является связующей для перераспределения тепловой энергии и доведения ее до горожан. Данная магистраль круглый год обеспечивает теплоснабжением 60 объектов, в которые входят 19 многоквартирных жилых домов, два детских сада и другие 39 объектов.



14 июля 2023 года Досаев провел выездное совещание на площадке ТОО "Алматинские тепловые сети" по вопросам подготовки к предстоящему отопительному периоду.