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Сход вагонов в Жамбылской области повлиял на движение поездов

Сход вагонов в Жамбылской области повлиял на движение пассажирских поездов Фото: pixabay
Ночью 17 июля 2023 года грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

Сход грузовых вагонов произошел на участке Турксиб-Шу.

Как уточнили в "КТЖ", жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы. 

Стоит отметить, что сход повлиял на график движения пассажирских поездов.

"Все поезда обеспечены питьевой водой, работают вагоны-рестораны. Для выяснения причин схода создана специальная комиссия". Пресс-служба АО "НК "КТЖ"

11 мая 2023 года на перегоне "Игилик" на участке железной дороги "Игілік-Бадам" произошел сход 18 вагонов: из них 17 пустых вагонов с опрокидыванием на бок.

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Анастасия Московчук
Жамбылская область
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