Сход вагонов в Жамбылской области повлиял на движение поездов
Фото: pixabay
Ночью 17 июля 2023 года грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
Сход грузовых вагонов произошел на участке Турксиб-Шу.
Как уточнили в "КТЖ", жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Стоит отметить, что сход повлиял на график движения пассажирских поездов.
"Все поезда обеспечены питьевой водой, работают вагоны-рестораны. Для выяснения причин схода создана специальная комиссия". Пресс-служба АО "НК "КТЖ"
11 мая 2023 года на перегоне "Игилик" на участке железной дороги "Игілік-Бадам" произошел сход 18 вагонов: из них 17 пустых вагонов с опрокидыванием на бок.
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