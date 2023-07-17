Сход вагонов в Жамбылской области повлиял на движение поездов

Фото: pixabay

Ночью 17 июля 2023 года грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

Следите за новостями zakon.kz в: