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Законодательство РК

Казахстанцев, потерявших работу, стало больше в июне

Казахстанцев, потерявших работу, стало больше в июне Фото: unsplash
В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана предоставили информацию о количестве получателей социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 июля 2023 года численность получателей соцвыплаты на случай потери работы из ГФСС составила 110,6 тыс. человек, при этом 97,4 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.

Для сравнения: по состоянию на 1 июня 94,4 тыс. человек получали выплаты из ГФСС в связи с потерей работ. Таким образом, потерявших работу казахстанцев в июне стало больше на 16,2 тыс. человек.

Как напомнили в Минтруда, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают соцвыплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение 3 рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически".Пресс-служба МТСЗН

Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

В целях реализации поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом текущий порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.

Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение госуслуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы.

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