Выплаты по случаю потери работы: сколько могут получить от государства уволенные казахстанцы

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 18 ноября 2024 года, предоставили информацию о социальных выплатах по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, по состоянию на 1 ноября численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 256,6 тыс. человек, при этом 212,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 70,6 млрд тенге.

"В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве уточнили, что для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Также сообщается, что эту услугу в онлайн-режиме можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда напомнили, что соцвыплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

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По состоянию на 1 октября 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 236,1 тыс. человек, при этом 190,2 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 62,2 млрд тенге.