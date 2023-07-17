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Законодательство РК

Всеобщее декларирование в Казахстане: завершается срок сдачи отчетов в бумажном виде

В Казахстане завершается представление декларации на бумажном носителе Фото: Zakon.kz
В Казахстане 17 июля 2023 года истекает срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе. Об этом сооющили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

По данным КГД, на сегодняшний день более 1,5 млн физических лиц представили "входную" декларацию.

С 1 января 2023 года в Казахстане начался второй этап всеобщего декларирования, где декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

При этом на бумажном носителе срок представления деклараций по всеобщему декларированию завершился 15 июля 2023 года, в электронном виде 15 сентября 2023 года.

В Комитете пояснили, что если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня, то есть в этом году 17 июля.

Работники госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги могут предоставлять декларацию путем использование реализованных сервисов ("Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), мобильное приложение e-Salyq Аzamat, портал eGov.kz и мобильное приложение еGov mobile).

Физическими лицами декларации представляются по месту жительства (пребывания), а индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой – по месту нахождения.

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Лариса Черненко
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