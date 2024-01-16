Все о всеобщем декларировании: вопросы и ответы

В Комитете государственных доходов МФ РК ответили на вопросы, поступающие по всеобщему декларированию, сообщает Zakon.kz.

Кого коснется очередной этап всеобщего декларирования в 2024 году и когда сдавать декларации?

С 2024 года обязаны представить декларацию руководители, учредители (участники) юридических лиц, ИП, а также их супруги. Срок представления декларации до 15 сентября 2024 года.

Почему в декларации отражаются наличные деньги только до 10 000 МРП?

Доля безналичных платежей увеличилась в 2023 году и составила 86%. Помимо взрослых, карты оформляются на детей. Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте, при декларировании каждый гражданин вправе отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП).

Остальные деньги, свыше 34,5 млн тенге, удостоверяются банковской выпиской (по состоянию на 31 декабря отчетного года), это пригодится для подтверждения крупных приобретений в будущем.

Каким образом налоговые органы узнают о доходах из зарубежных источников?

Министерство финансов с 2021 года получает сведения о доходах казахстанских граждан поступивших на счета в иностранных банках. Эти данные поступают в рамках многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS).

Ежегодно информация поступает от 80 стран, основные страны – это ОАЭ, Великобритания, Турция, Франция и другие.

Поступают следующие сведения: остаток денежных средств на банковских счетах; суммы полученных дивидендов; суммы полученных вознаграждений (процентов) по счету; суммы выручки от продажи активов и прочих доходов.

Только в текущем году по итогам камерального контроля доходов в иностранных банках 568 граждан уплатили налогов на сумму 3 млрд тенге.

Когда высокопоставленные чиновники будут публиковать свои декларации о доходах и имуществе?

Согласно закону "О противодействии коррупции" (ст. 11) сведения, отраженные в декларации, будут размещаться кадровыми службами государственных органов на их официальных интернет-ресурсах. Публикация такой информации начнется после 1 января 2025 года.

Опубликованию подлежат сведения лиц, занимающих политические и административные госдолжности корпуса "А", депутатов Парламента, Уполномоченного по правам человека, судей, лиц, исполняющих управленческие функции в субъектах квазигоссектора.

Что произойдет, если неправильно заполнить декларацию?

Любые ошибки или неточности можно устранить самостоятельно путем подачи дополнительной декларации.

Непредставление декларации либо недостоверное отражение сведений на первый раз влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года, за несвоевременное представление – штраф в размере 55 380 тенге (15 МРП), за недостоверное отражение сведений – штраф в размере 11 076 тенге (3 МРП).

По нарушениям, повлекшим неуплату налога, штраф составит 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – 300% (при сокрытии объекта налогообложения).

Нужно ли отражать в декларации дорогое брильянтовое колье?

Вы вправе отразить любое дорогостоящее имущество стоимостью свыше 3,45 млн тенге (1000 МРП) в декларации, при наличии оценочной стоимости на 31 декабря 2023 года.

Оценка должна быть в любой день до сдачи декларации (до 15 сентября), можете сделать в любой оценочной компании.

Как отразить в декларации договоры займов?

Договоры банковского займа не подлежат отражению в декларации.

Но отражаются иные долговые обязательства перед другими физическими или юридическими лицами, так же долги, подлежащие возврату. При этом согласно нормам Налогового кодекса договоры займа, должны быть нотариально удостоверены (п.2 ст.631 НК).

Нотариальное удостоверение договоров обеспечит достоверное отражение размера долга и обязательств физического лица.

Порядок удостоверения договоров регламентируется главой 8 закона "О нотариате", сроки совершения нотариальный действий определены статьей 40.

Нотариально удостоверить долг нужно до момента подачи первоначальной декларации (срок представления до 15 сентября 2024 года), так как отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации, дополнения не будут приняты.

Подлежат ли декларированию подарки на юбилеи, свадьбы и иные торжества?

Дорогие подарки (деньги, квартиры, автомобили и т.д.) стоимостью свыше 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу, отражаются в декларации, как безвозмездно полученное имущество.

Если подарки получены от физических лиц и не для бизнеса, то налогами они не облагаются.

Нужно ли отражать домашних животных в декларации?

В декларации по желанию можно задекларировать животных дорогих пород, стоимость которых также превышает 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу. Например, породистый скакун, экзотическое животное.

Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получают от уполномоченных органов.

Можете пошагово объяснить как сдать декларацию?

Инструкция по заполнению декларации размещена на сайте КГД в разделе "Всеобщее декларирование".

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