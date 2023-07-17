Казахстанские борцы завоевали 10 медалей на турнире в Венгрии

В Будапеште (Венгрия) прошел 4-ый международный турнир рейтинговой серии с участием сборной Казахстана по трем видам борьбы. На венгерском ковре казахстанские палуаны сумели заработать 10 наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Наибольшее количество наград в Будепеште выиграли борцы вольного стиля. Обладателями серебряных призов стали Нуркожа Кайпанов (до 74 кг) и Осимжан Дастанбек (до 61 кг.).

Бронзовые награды на счету Алишера Ергали (до 97 кг.), Ризабека Айтмухана (до 92 кг.), Данияра Кайсанова (до 79 кг.), Санжара Досжанова (до 70 кг.) и Асылжана Есенгелды (до 61 кг.). Эти награды позволили сборной Казахстана по вольной борьбе занять второе общекомандное место.





Фото: Instagram/drs_kz

В женской борьбе единственная золотая медаль в активе заслуженного мастера спорта из Астаны Жамили Бакбергеновой (до 72 кг.).

И завершали программу венгерских соревнований казахстанские борцы греко-римского стиля: в копилке которых по одной золотой и бронзовой медали.





Фото: Instagram/drs_kz

Чемпионом турнира в самой наилегчайшей весовой категории до 55 кг стал Амангали Бекболатов из Петропавловска. Бронзовая медаль на счету Мухамедали Мамырбека (до 63 кг).

Помимо медалей, на турнире в Будапеште для борцов объявили новость. Международная федерация борьбы на предстоящем в сентябре чемпионате мира (Сербия) предусмотрела выплаты призовых сумм. Кроме рейтинговых очков, чемпионам выплатят по 1500 швейцарских франков (772 380 тенге), за "серебро" дадут 700 франков (360 444 тенге) и за "бронзу" – 500 франков (257 460 тенге).

