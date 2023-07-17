Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские борцы завоевали 10 медалей на турнире в Венгрии

Борьба Медали Турнира Будапешт Фото: Instagram/drs_kz
В Будапеште (Венгрия) прошел 4-ый международный турнир рейтинговой серии с участием сборной Казахстана по трем видам борьбы. На венгерском ковре казахстанские палуаны сумели заработать 10 наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Наибольшее количество наград в Будепеште выиграли борцы вольного стиля. Обладателями серебряных призов стали Нуркожа Кайпанов (до 74 кг) и Осимжан Дастанбек (до 61 кг.).

Бронзовые награды на счету Алишера Ергали (до 97 кг.), Ризабека Айтмухана (до 92 кг.), Данияра Кайсанова (до 79 кг.), Санжара Досжанова (до 70 кг.) и Асылжана Есенгелды (до 61 кг.). Эти награды позволили сборной Казахстана по вольной борьбе занять второе общекомандное место. 

Борьба Золото МТ

Фото: Instagram/drs_kz

В женской борьбе единственная золотая медаль в активе заслуженного мастера спорта из Астаны Жамили Бакбергеновой (до 72 кг.).

И завершали программу венгерских соревнований казахстанские борцы греко-римского стиля: в копилке которых по одной золотой и бронзовой медали.

Борьба Медали Турнира Будапешт

Фото: Instagram/drs_kz

Чемпионом турнира в самой наилегчайшей весовой категории до 55 кг стал Амангали Бекболатов из Петропавловска. Бронзовая медаль на счету Мухамедали Мамырбека (до 63 кг). 

Помимо медалей, на турнире в Будапеште для борцов объявили новость. Международная федерация борьбы на предстоящем в сентябре чемпионате мира (Сербия) предусмотрела выплаты призовых сумм. Кроме рейтинговых очков, чемпионам выплатят по 1500 швейцарских франков (772 380 тенге), за "серебро" дадут 700 франков (360 444 тенге) и за "бронзу" – 500 франков (257 460 тенге).

Читайте также

Эдуард Ким принес Казахстану первую медаль на ЧМ-2023 по водным видам спорта

Казахстанские боксеры сразились на шоу "Ночь чемпионов"

15-й тур чемпионата КПЛ по футболу преподнес ряд сюрпризов

Куандык Шынасилов
Венгрия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
Кому в Казахстане готовы платить зарплату от 700 тысяч тенге
Каким сотрудникам работодатели Казахстана готовы платить от 700 тысяч тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления