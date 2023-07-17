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Чиновники прокомментировали историю "отдыха" алматинских школьников в сауне

Чиновники прокомментировали историю "отдыха" алматинских школьников в сауне Фото: pixabay
Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. Об этом Zakon.kz рассказали 17 июля 2023 года в пресс-службе городского акимата.

В распространяемом сообщении сказано, что в отношении поставщика, компании ТОО "БелРичи", готовится иск о признании недобросовестным поставщиком и дальнейшем запрете на участие в государственных закупках.

В управлении разъяснили, что поставщик услуг определился при полном соответствии всем правилам проведения государственных закупок.

"13 июля был заключен Договор по организации детского отдыха в загородном лагере "Арман дала". 15 июля был осуществлен первый заезд в сопровождении сотрудников Управления образования и при выявлении фактов нарушений требований в экстренном порядке начат процесс развозки детей по домам. В настоящее время в лагере дети не находятся. В ближайшее время они будут перенаправлены в лагеря со строгим соблюдением утвержденных правил пребывания школьников".Пресс-служба Управления образования Алматы

Также отмечено, что с поставщиком текущий договор будет расторгнут и будет подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком для недопущения участия данной компании в других государственных закупках.

"Ответственному сотруднику управления объявлен строгий выговор. В настоящее время Управлением образования совместно с Общественным советом создана рабочая группа, в ее состав вошли представители родительской общественности, городской прокуратуры и всех заинтересованных органов".Пресс-служба Управления образования Алматы

В заключении отмечено, что в рамках рабочей группы будет совершен объезд всех загородных лагерей.

Рабочая группа будет регулярно сообщать о результатах мониторинга загородных лагерей.

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