Лагерь для детей в сауне Алматы: дело направлено в суд

Прокуратура Алматы направила в суд дело руководителя отдела образования города. Об этом Zakon.kz 13 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе ведомства.

В распространяемом сообщении сказано:

"Уголовное дело по факту покушения на получение взятки руководителем отдела в размере 12 млн тенге за признание компании поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников направлено в суд".

Также по указанию прокуратуры города внесено представление об устранении нарушений законности, способствовавших совершению уголовного правонарушения, в акимат Алматы для привлечения к установленной законом ответственности должностных лиц.

Вместе с тем в соответствии со статьей 77 Конституции и статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

17 июля 2023 года корреспондент Zakon.kz рассказывал, что дети из социально уязвимых слоев населения Алматы получили бесплатные путевки в детский лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны.

Материал по теме Полуголые мужчины и сон на полу: детский лагерь в сауне возмутил казахстанцев

А уже в ноябре в Агентстве по противодействию коррупции рассказали подробности расследования.