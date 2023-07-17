Эдуард Ким принес Казахстану первую медаль на ЧМ-2023 по водным видам спорта

Казахстанский спортсмен Эдуард Ким занял третье место на мировом первенстве по водным видам спорта, который проходит в японском городе Фукуока, сообщает Zakon.kz.

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Представитель сборной Казахстана Эдуард Ким завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по артистическому плаванию (соло), передает пресс-служба НОК РК. Наш спортсмен в финальных состязаниях набрал 216 баллов, что принесло ему третье место. "Золото" завоевал испанец Фернандо Диас Рио Сото – 224, 555, серебряная медаль досталась Кеннету Гаудету из США – 216, 800.

В дисциплине "мужское техническое соло" Эдуард Ким по итогам предварительного выступления занимал пятую строчку и квалифицировался в финал, где сумел войти в призовую тройку.

По словам личного тренера спортсмена Жанны Демченко, Эдуарду только на днях исполнится 18 лет.

Фото: olympic.kz

"Он еще в прошлом году выступал на юниорском уровне, но целенаправленно шел к медали взрослого мирового первенства. Он является чемпионом мира среди юношей 2019 года в дисциплине микс-дуэт и призером юниорского чемпионата мира 2022 года в мужском соло. В этом году он в соло и микс-дуэте с Болатовой Наргизой был призером Кубка мира, и мы безусловно очень ждали этого успеха в Фукуоке. Эдик - очень целеустремленный и талантливый спортсмен, и это заслуженный результат работы многих лет тренировок!" – поделилась своими эмоциями Жанна Демченко.

Фото: olympic.kz

Эдуард Ким – чемпион мира среди юношей 2019 года в дисциплине "микс-дуэт" и призер юниорского чемпионата мира 2022 года в мужском соло.

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Чемпионат мира стартовал 14 июля в японском городе Фукоке и будет проходить до 30 июля. Спортсмены со всего мира разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию. От Казахстана на мировое первенство отправились 50 атлетов по четырем видам спорта.