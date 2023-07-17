Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю

Астрологи считают, что во второй половине июля благоприятно гибко подстраиваться к переменам. Это отличное время для огненных и воздушных знаков, чтобы наконец осуществить мечты передает Zakon.kz.

Астролог Анастасия Савельева отмечает, что, направив энергию на осуществление своих идей, огненные и воздушные знаки могут прийти к финансовому прорыву.

Детали прогноза для огненных знаков

Стрельцам и Львам новая неделя, по словам астролога, даст усиление творческих способностей, воображения и интуиции, и эти преимущества стоит использовать в профессиональной сфере. У Стрельцов, по прогнозу астролога, ожидается высокая деловая активность на протяжении всей недели. Представителям огненного знака это позволит завершить все ранее начатые проекты и обратить внимание на новые возможности заработать. Также текущая неделя для Стрельцов и Львов благоприятна для налаживания связей с иностранными компаниями, работой с официальными органами, отмечает астролог.

"Львов в бизнесе ждут идеи и новые проекты, а если вы наемный сотрудник, то вам поступит предложения заняться новым направлением. Финансовая сторона жизни не доставит проблем. Стрельцы новая неделя даст вам проявление в творчестве, вдохновении и реализации собственных талантов и способностей. Финансовая сфера стабильная, а уже на следующей недели дает перспективам в материальной сфере реализовываться". Анастасия Савельева

Овнов, по ее словам, ожидается ускорение событий, связанных с профессиональной деятельностью.

"Звезды обещают Овнам – бизнесменам удачные вложения и привлечение инвестиций, а тем, кто работает по найму – рост вверх по карьерной лестнице". Анастасия Савельева

Воздушные знаки

Астролог не исключает, что в профессиональной сфере могут возникнуть сложности с организационными вопросами у Близнецов, Весов и Водолеев. В этот период людям, родившимся под этими знаками, не стоит принимать важных решений, подписывать документы, совершать какие-либо финансовые сделки.

"В это период представители этих знаков могут быть не сдержанны, чрезмерно эмоциональны, раздражительны. Поэтому будьте осторожны. Вам следует минимизировать количество деловых контактов, сосредоточьтесь на "бумажной" работе". Анастасия Савельева

У Близнецов на предстоящей неделе, по словам астролога ожидается самокопание и погружение в свой внутренний мир. С одной стороны, эти тенденции немного замедлят движение в бизнесе, профессии и делах, но, с другой стороны, стратегически окажут важное влияние на довольно большой отрезок будущей жизни, считает астролог.

"Близнецы, разобравшись в своих предпочтениях, истинных эмоциях и желаниях, могут совершить существенный прорыв в делах, а так же, как вариант, полностью переориентироваться в профессии, дать изменения целям и планам". Анастасия Савельева

Кризис в работе и карьере ожидается и у Весов. Но, соблюдая простые правила, они все же могут достичь своего финансового прорыва. По словам астролога, представителям этого воздушного знака следует ограничивать нагрузки, сохранять мир в отношениях и помнить о намеченных целях.

"Даже некоторая прокрастинация, в пределах допустимого конечно, срокам и качеству работ не помешает. А в середине недели вы уже должны взять себя в руки, преодолеть некую инерцию и выйти из зоны комфорта". Анастасия Савельева

Водолеям, по ее словам, новая неделя даст возможность искать нестандартные подходы и решения к обычным проблемам. Представителям воздушного знака, в этот период важно не поддаваться искушению схитрить или что-то утаить. Эксперт рекомендует этим знакам избегать суеты и просто плыть по течению.

"Водолеям в этот период также очень важно не делиться ни с кем своими планами и надеждами. А состояние пассивного наблюдателя использовать для работы, ориентируясь на собственную интуицию. В финансовом плане этим знакам можно будет вложить средства в собственный имидж, улучшив внешность и обновив гардероб". Анастасия Савельева

Стихия воды – Рак, Скорпион, Рыбы

Рыбам также как Стрельцам и Львам, на текущей неделе следует развивать творческие способности, а затем использовать результат в профессиональной сфере: работе с госорганами и иностранными компаниями. Астролог уверена, что материальный успех будет сопутствовать Рыбам, родившихся в конце февраля. Представителям этого водного знака звезды дают рекомендации снизить деловую активность во второй половине недели.

"В этот период Рыбам не стоит принимать важных решений в бизнесе. Это время благоприятно для того, чтобы уделять больше внимания своему здоровью. Пассивная позиция наблюдателя дает возможность позволить избежать неприятных ситуаций, связанных с официальными органами и инстанциями". Анастасия Савельева

По словам Анастасии Савельевой, хорошие суммы к концу недели ожидаются у Раков.

"Активный и динамичный образ жизни позволит Ракам сделать очень многое. Продуктивный период в работе порадует существенным материальным вознаграждением к концу недели, которое они предпочтут потратить на своих близких людей". Анастасия Савельева

А вот Скорпионам текущая неделя обещает быть очень интересной и удачной в финансовом плане.

"Скорпионов на новой неделе ожидает удача в делах. Особенно у тех, чья деятельность связана с творчеством, образованием и коллективной работой. Финансовая сфера складывается благополучно и дает возможность существенно повысить уровень своего благосостояния". Анастасия Савельева

Стихия земли – Телец, Дева, Козерог

По словам астролога, небольшой спад энергии, а также помехи в реализации своих планов ожидается у Козерогов. По словам Анастасии Савельевой, на этой неделе представителям земного знака важна поддержка близких людей, друзей. Однако, сразу расстраиваться не стоит, уже к четвергу активность начнет повышаться, как и уверенность в себе, позитивный настрой и бодрость духа, прогнозирует эксперт.

"Высокую оценку со стороны руководства и сотрудников получат те Козероги, которые работают в сфере финансов, логистики и делопроизводства. Материальное положение дает стабильность, и позволяет потратить средства на удовольствия и развлечения в предстоящие выходные". Анастасия Савельева

Тельцы, как говорит астролог, могут смело браться за любые проекты и осваивать новые знания.

"Сохраняя целеустремленность и позитивный настрой, Тельцы получат замечательные результаты к концу месяца. Проявите свои лидерские качества. Иногда активность будет чередоваться со спадом, снижением тонуса. Но серьезных проблем в профессиональной и финансовой сферах эти перепады не принесут. Интересные проекты в профессиональной сфере могут появиться к концу недели, что несколько стабилизирует эмоциональный фон. Конец июля обещает солидную прибавку к зарплате или получение прибыли". Анастасия Савельева

По прогнозу специалиста, стабильность в финансовом плане будет и у Дев

"Девы – финансы и здоровье дают вам на этой неделе стабильность. Это позволит вести активный образ жизни, потратить средства на удовольствия, совершить приятный шоппинг в конце недели. Интересные предложения о смене работы могут получить Девы, родившиеся в сентябре, и к этим предложениям стоит всерьез присмотреться". Анастасия Савельева

Завершая свой астропрогноз эксперт советует всем удерживаться в рамках разумной инициативы и активности, принимать взвешенные решения. А для того, чтобы избежать рутины, искать оригинальные решения и новые методы работы. Все это благоприятно, разнообразит будни и повысит работоспособность.

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