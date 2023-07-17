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Законодательство РК

Новое постановление гарантирует сохранность пенсионных накоплений казахстанцев

Правительство приняло постановлении, рагантирущее сохранение средств в ЕНПФ Фото: Zakon.kz
Правительство РК утвердило Правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных и профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных обязательных пенсионных и профессиональных взносов с учетом инфляции.

Гарантия сохранности пенсионных накоплений распространяется на следующих лиц:

  • пенсионерам по возрасту на дату достижения пенсионного возраста;
  • в случае установления инвалидности первой или второй групп бессрочно, – на дату изъятия пенсионных накоплений;
  • по достижении 45-летнего возраста при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией для обеспечения страховой выплаты не ниже 70% от величины прожиточного минимума, – на дату достижения пенсионного возраста, за период с даты перевода пенсионных накоплений в страховую организацию до достижения пенсионного возраста.

При этом выплата разницы производится на сумму фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и остатка пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете с даты последнего перевода пенсионных накоплений в страховую организацию.

В случае возврата пенсионных накоплений из страховой организации до даты достижения пенсионного возраста возвращенные выкупные суммы рассматриваются в качестве пенсионных взносов и включаются в расчет разницы по государственной гарантии в момент возврата.

Информация о сумме остатка пенсионных накоплений после перевода в страховую организацию представляется ЕНПФ в Государственную корпорацию.

В случае заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией два и более раза выплата разницы производится за период с даты последнего перевода пенсионных накоплений в страховую организацию до достижения пенсионного возраста.

Порядок обращения за назначением выплаты разницы

Указывается, что лицам, достигшим пенсионного возраста и при этом являющимся получателями пенсионных выплат, разница по выплате государственной гарантии назначается без представления заявления в проактивной форме.

При оказании проактивной услуги в день назначения базовой пенсионной выплаты госкорпорация направляет sms-сообщение на телефонный номер заявителя, зарегистрированный на портале, для получения согласия на сбор и обработку персональных данных для оказания проактивной услуги и выбора языка.

При отсутствии ответа от заявителя в течение трех календарных дней с момента отправки первого sms-сообщения процесс оказания проактивной услуги завершается, при этом у данной категории лиц сохраняется право обратиться за оказанием услуги посредством подачи заявления в Государственную корпорацию.

При этом судьям в отставке, получающим ежемесячное пожизненное содержание, военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, получающим пенсионные выплаты за выслугу лет, которым государственная базовая пенсионная выплата по достижении пенсионного возраста не назначается, расчет выплаты разницы по государственной гарантии осуществляется при подаче заявления в государственную корпорацию при личном обращении.

Для назначения выплаты разницы лицо, имеющее право на выплату разницы, обращается в отделение Государственной корпорации по месту жительства с заявлением по форме, определяемой уполномоченным государственным органом.

К заявлению иностранцев и лиц без гражданства, являющихся получателями пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, имеющих право на выплату разницы и выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, прилагаются:

  • при личном обращении получателя:
  • заграничный паспорт, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК;
  • сведения о номере банковского счета, открытого в банках второго уровня или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории республики;
  • при подаче заявления выехавшими иностранцами и лицами без гражданства на постоянное место жительства за пределы РК через поверенное лицо верность копии документов, удостоверяющих личность получателя, нотариально заверяются.

В случае проживания за пределами республики нотариальное свидетельствование копии документов производится в государстве проживания или на территории РК.

В случае смерти лица, имеющего право на выплату разницы, сумма выплаты разницы осуществляется наследнику в порядке, установленном Гражданским кодексом РК.

При этом наследником предоставляются:

  • заявление по форме, определяемой уполномоченным государственным органом;
  • документ, удостоверяющий личность наследника (паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца в РК, заграничный паспорт);
  • в случае отсутствия в информационных системах государственных органов сведений о смерти лица, имеющего право на выплату разницы, предоставляется оригинал свидетельства о смерти умершего лица или его нотариально засвидетельствованная копия;
  • оригинал или нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о праве на наследство либо оригинал или нотариально засвидетельствованная копия соглашения о разделе наследуемого имущества, решение суда, вступившее в законную силу;
  • сведения о номере банковского счета наследника.

Для назначения выплаты разницы лицам, решением суда признанным недееспособными или ограниченно дееспособными и нуждающимися в опеке или попечительстве, их опекунами или попечителями подаются:

  • заявление по форме, определяемой уполномоченным государственным органом;
  • документ, удостоверяющий личность опекуна или попечителя (паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца в РК, заграничный паспорт);
  • документ, подтверждающий установление опеки или попечительства;
  • документы, указанные выше.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года.

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