В Казахстане подешевели некоторые социально значимые продукты

Стабильностью продовольственные цены в регионах не отличаются – причем меняются в обе стороны. Впрочем, колебания чаще всего не очень значительные. В рамках традиционного обзора цен рынок изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане дешевле стала бакалея и некоторые овощи

Сахар на столичном рынке по прежнему стоит от 500 тенге за килограмм, зато в супермаркете можно найти от 421. Рис "Баракат" как и раньше начинается от 720 тенге за кг, на другие марки (например, "Лазер") цена может доходить до полутора тысяч.

Существенно подешевела гречка на развес – на рынке от 350 тенге за кг (ранее 400), а супермаркет предлагает даже за 256 тенге.

Фото: Zakon.kz

Макароны "Султан" в супермаркете стоят 1629 тенге за упаковку в 1,6 кг и 435 тенге – за 400 гр. Макароны "Цесна" на рынке 1030 тенге за упаковку 1,8 кг, а в супермаркете – 1189 тенге.



На рынке 400 граммовая упаковка стоит 380 тенге, а 1,6 кг – 1450-1500. Цены за десяток яиц колеблются от 400 до 700 тенге за десяток – в зависимости от сорта и производителя.

Цены на овощи на рынке:

Картофель – 250-270 тенге;

Свекла – 350 тенге;

Лук – 280-300 тенге;

Морковь – 300-350 тенге;

Капуста – 250 тенге за кг.

Цены на овощи в магазинах:

Картофель 200 тенге за 1 кг;

Свекла – 255 тенге за кг;

Лук – 289 тенге за кг;

Морковь – 176 тенге за кг;

Капуста – 155 тенге за кг.

При этом покупатели отмечают, что хотя цены в супермаркете ниже – качество продукта намного хуже.

В Алматы подешевели некоторые овощи

Стартовая цена на молодой картофель снизилась с 305 до 290 тенге за кг. Кило репчатого лука можно купить за 229-280 тенге против 255-300 ранее.

Снизилась стоимость килограмма моркови – 235-295 тенге по сравнению с прошлыми 389-439.

Однако подорожала белокочанная капуста – с 195 до 315 тенге за килограмм.

Двухкилограммовая упаковка муки высшего сорта тоже прибавила в цене. Сейчас она стоит 769 тенге, а не 639 как двумя неделями ранее. Первый сорт – 565 тенге за два килограмма.

Гречка на развес по прежнему стоит 399 тенге за килограмм. Упакованная, как и прежде, дороже – до 1095 тенге за 700-граммовую пачку от отечественного производителя.

Ощутимо подорожал рис "Баракат": за двухкилограммовую упаковку придется выложить 2059 тенге. Зато "Камолино" не прибавил в стоимости – все еще 609 тенге за кило.

400-граммовая упаковка "рожек" обойдется дешевле, чем раньше: 279-285 тенге. На развес – 299 тенге за кило.

Десяток куриных яиц стоит 559-705 тенге, в зависимости от производителя и маркировки. Можно отследить незначительное удешевление.

Мякоть говядины в очередной раз подорожала – минимум 4750 тенге за кило. Кусок без жира обойдется 5200 тенге. Говяжья шея тоже не радует ценой: от 3300 тенге за килограмм. Ребра сейчас стоят не менее 3075 тенге. В целом, говядина выросла в цене за последние две недели.

Куриное филе сохранило прошлые позиции – 2399 тенге за килограмм продукта. Цена за килограмм голеней подскочила до 1849 тенге за кило.

За литр подсолнечного рафинированного масла просят от 745 до 979 тенге.

Кило сахара, как и прежде, обойдется в 508 тенге. Трехкилограммовый мешок – 2385 тенге.

200 граммов сливочного масла от местного производителя так же продают за 895 тенге, спред – 248 тенге за 180 граммов.

За 900 миллилитров молока в мягкой упаковке потребуют минимум 358 тенге, здесь все зависит от жирности и производителя. За твердую упаковку придется заплатить не менее 449 тенге.

В Прикаспии подорожали гречка и сахарный песок

В магазинах Атырау десяток яиц второго сорта в продаже по 315 тенге, первого сорта в пределах 350 тенге. Цена на куриные окорочка меняется каждую неделю, были по 1049 тенге за кило, теперь по 960 тенге, вернувшись к прежней стоимости.

Говяжье мясо стоит от 2800 тенге за килограмм, баранина от 3000 тенге, конина 3000 тенге.

200-граммовая упаковка сливочного масла 72,5% жирности марки "Шиповское" по 1040 тенге, 450-граммовая пачка аналогичного продукта "Жайлау" 735 тенге. Литр растительного подсолнечного масла "IDEAL" 635 тенге, марки "Маслозавод №1" по 965 тенге, и на 4 тенге подорожало масло марки "Масленица", реализуется по 640 тенге. В целом, цены этой линейки остаются примерно в том же диапазоне, что и двумя неделями ранее.

Поднялась цена на сахарный песок, дойдя до 485 тенге, тогда как двумя неделями раньше его стоимость не превышала 469 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Не удержались цены на гречневую крупу, взлетев в ряде торговых точек до 635 тенге. Подешевел развесной рис с 620 до 585 тенге за килограмм. В продаже 400- граммовый пакет овсяных хлопьев "Salus" 315 тенге.



Двухкилограммовый пакет муки из высшего сорта "Корона" 795 тенге, марки "Патша" – 785 тенге. Буханка хлеба из муки первого сорта в среднем 95 тенге.

Картофель стал дороже на 50 тенге и продается по 220 тенге за кило. Белокочанная капуста осталась на уровне 200 тенге, а репчатый лук вырос в цене на 5 тенге, теперь на ценниках 255 тенге. Морковь упала в цене с 364 тенге до 285 тенге, а стоимость свеклы вместо 156 тенге за кило подскочила до 225 тенге.

В Костанае дешевеют овощи, но дорожает мясо

В супермаркете областного центра за две недели изменилась стоимость 9 товаров из 17, по которым ведется мониторинг. Но если в июне было больше подорожавших продуктов, то за первые недели июля – уже подешевевших. На ценовых качелях снова оказались овощи, причем изменилась цена всех наименований, но три из них подешевели и два стали дороже.

Фото: Zakon.kz

Среди "скинувших" в цене картофель, лук и морковь. Больше всего уменьшилась цена на морковь, она стала дешевле сразу на 134 тенге. Теперь ее предлагают по 315 тенге. На 24 тенге стал дешевле репчатый лук, килограмм можно купить за 205 тенге. Меньше всех или на 15 тенге подешевел картофель, его предлагают по 190 тенге. В то же время продолжили дорожать капуста и свекла. В конце июня первый овощ продавали по 219 тенге, теперь по 255 тенге, а второй – по 209 тенге, а сейчас – по 229 тенге.



В списке более дешевых оказалось подсолнечное масло от казахстанского производителя. На литровую бутылку по акции уже поставили цену 679 тенге, а было 719 тенге.

Интересная ситуация с куриными яйцами: десяток стал дороже, а большой лоток из 30 штук – дешевле. В конце июня за десяток просили 485 тенге, теперь цена стартует с отметки 509 тенге. А большой лоток был по 1215, теперь – 1155 тенге.

Среди подорожавших продуктов оказалось два вида мяса: говядина и конина. В конце июня сразу 100 тенге к начальной цене добавила говядина, и ее можно было купить от 2300 тенге, то за две недели июля ее стоимость подросла еще на 100 тенге. Сейчас стартовая цена этого мяса 2400 тенге. Однако продавцы уверяют, что мясо "молодое". Но больше всего подросла цена конины: с 2800 до 3100 тенге.

Оставшиеся восемь наименований товаров сохранили прежнюю цену. К примеру, стартовая цена свинины: от 1000 до 2300 тенге, окорочков – от 935 тенге, куриное мясо также предлагают в среднем по 1585 тенге. Среди самых стабильных товаров остаются макароны из стабфонда по 295 тенге, затем идет молоко жирностью 2,5% – 405 тенге, пакет муки 1 сорта весом два килограмма – 575 тенге, сахар – 420 тенге и развесной рис – 605 тенге.

В Шымкенте ощутимо подешевела свинина и немного – говядина

На шымкентском рынке несколько недель подряд остается незыблемой цена на картофель – чистый и крупный по 250 тенге за кг и мелкий по 230 тенге. Стабильна и цена на лук – 250 тенге за кило.

Масло растительное, российское "Шедевр" подешевело до 750 тенге за литр в пластиковой упаковке – на 50-100 тенге от прежней цены.

Фото: Zakon.kz

Рис, как и прежде, варьируется от 560 тенге до 1350 за килограмм узбекистанского, андижанского риса и риса сорта "Басмати". Пшеничная крупа и пшеница по 350 тенге, кукуруза по 500.



Традиционно бойко идет торговля окорочками. Большие "американские" стоят 1100 тенге за кило, но чаще покупают алматинские – по 1200 тенге. Куриную голень торгуют по 1200 тенге, а филе по 1900 тенге за килограмм. То же филе, но в упаковке стоит уже 2000 тенге.

Заметно подешевела свинина. Вырубка продается по 2200–2300 тенге, передняя лопатка по 2000 тенге, а спинка по 2000 – 2200 тенге за кг. Фарш средней жирности – по 2300 тенге, брюшина по 1500 тенге за килограмм. Как отмечают продавцы, еще пару месяцев назад цена на свинину была на 500 – 600 тенге дороже на каждый вид. Еще одной особенностью является наличие привозной свинины, которая торгуется на 500 тенге дешевле местной. Продавцы утверждают, что мясо завозят с севера РК.

Говядина, несмотря на наступление лета, очень жаркую погоду и проблемы с сохранностью, в цене снизилась в цене всего на сто – сто пятьдесят тенге. Мякоть стоит около 3400 тенге, столько же фарш, в границах 2700 – 3000 тенге стоят мясные ребра и мясо с косточкой.

Небольшое снижение цен на 100 – 200 тенге фиксируется на продукцию от российских производителей. Как утверждают продавцы, это следствие "падения" рубля. "Литовское" сливочное масло 82,5% жирности торгуется по 5000 тенге за кг, "Белорусское", 82,5% – по 4300 тенге, масло от того же производителя, но 72.5% жирности – по 2300 тенге, сливочное масло производства Бишкек 82,5% жирности – по 4000 тенге.

Уральск наводнили окорочка на 20-30% дешевле местной курятины

В противовес бедрышкам и голеням уральской птицефабрики по цене 1300 тенге за килограмм, на оптовых рынках и супермаркетах появились российские и американские окорочка по цене на треть дешевле – 900-1000 тенге за килограмм. Оптовые поставщики продовольствия в Уральске уже отмечают, что резкое падение курса рубля заставляет их сделать крен в сторону российских товаров – их стоимость на 15-30% ниже, чем у казахстанского продовольствия. Пример тому – подсолнечное масло.

Так, самое ходовое масло из РФ торговой марки "Богатское" за две недели просело в цене на 30 тенге – теперь бутылочку объемом 0,8 литра можно купить по цене 470 тенге.

Масло местного маслозавода "Пойма май зауыты" на оптовых рынках и в магазинах продают по 680 тенге за литр, казахстанское масло "Шедевр" – 745-770 тенге.

Пока остановилась цена на гречку – как и две недели назад, в среднем она стоит на оптовках 340 тенге за килограмм (в супермаркетах крупу можно купить еще дешевле – по 289 тенге за килограмм), в магазинчиках у дома ее стоимость – от 400 тенге.

Не останавливается рост цен на рис – за две недели его средняя стоимость на оптовых рынках выросла на 15 тенге и составила 535 тенге за килограмм. В супермаркетах цена риса еще выше – 595 тенге за килограмм, в магазинчиках у дома его продают уже по 600-620 тенге и выше.

Не меняется на протяжении нескольких недель стоимость молока: самое дешевое молоко 2,5% жирности сейчас можно купить по 340 тенге за литр, и 400 тенге – за литр жирностью 6%.

Также стабильно держится в Уральске цена на сахар. Его средняя цена на оптовых рынках – 400 тенге за килограмм, в супермаркетах можно найти сахар и по 390 тенге за килограмм.

Дешевле с каждой неделей становится в Уральске молодой картофель – теперь его можно купить по цене 130-155 тенге за килограмм (несколькими неделями ранее стоил 180-200 тенге).

Пока держится цена на свежий репчатый лук – в среднем 230 тенге за килограмм.

Чуть подорожала – в среднем на 20 тенге – молодая капуста, новый завоз продают по 175-185 тенге за килограмм, на оптовом рынке можно найти дешевле – по 140-160 тенге.

Чуть дешевле – в среднем на 50 тенге – стала на рынке морковь – 350 тенге за килограмм. В магазинчиках у дома ее стоимость выше – 370 тенге.

На те же 50-60 тенге стала дешевле и свекла – в среднем ее продают по цене 240-260 тенге за килограмм.

Продолжают колебаться цены на помидоры и огурцы. Из-за резкого похолодания резко подорожали местные фермерские огурчики – со 180-230 до 290 тенге за килограмм.

Также дороже стали помидоры – средняя цена на них сейчас составляет 555 тенге (это на 14% дороже, чем две недели назад, – 480 тенге).

Продолжает дешеветь мука западноказахстанских мукомольных предприятий. Если брать фасовку от 5 до 50 килограммов, то стоимость муки упала в среднем на 60 тенге с каждого килограмма: если в июне средняя цена муки составляла 293 тенге, то теперь 231 тенге за килограмм. При этом не меняется на протяжении долгого времени средняя цена на макароны от местных производителей – 350-370 тенге за килограмм.

Стабильны цены на продукцию ТОО "Уральская птицефабрика": в фирменных ларьках этого производителя мелкие яйца можно купить по 290 тенге за десяток, крупные – по 340. В розницу на рынках и в магазинчиках у дома яйца подорожали – 410-440 тенге (это на 40 тенге дороже за десяток, чем еще две недели назад).

Выросла в цене мякоть говядины – сейчас ее средняя цена на рынке составляет 3200 тенге (было 3000 тенге). Мясо с косточкой стоит, как и прежде, – 2400-2500 тенге за килограмм. Свинину можно купить по той же цене, что и полмесяца назад, – в среднем по 2200 тенге за килограмм.

В Талдыкоргане подешевел сахар

Несмотря на сезонность, ценовая планка на сахар несколько опустилась. В мелких торговых точках за килограмм нужно отдать 505 тенге, в супермаркетах – 415. Что касается остальных социально-значимых продуктов, то их стоимость практически не изменилась.

В магазине у дома за 2-килограммовую упаковку муки высшего сорта следует заплатить не более 660 тенге. За упаковку рожек – от 265 до 350 тенге, гречки и риса – 450 тенге. Гречка на развес (социальная) стоит 340 тенге за килограмм, рис – 720. Буханка хлеба не дешевле 140 тенге.

Литр подсолнечного масла стоит от 725 до 805 тенге, пачка сливочного масла – от 215 до 310 тенге, десяток яиц – 550 тенге.

Молочная продукция в основном представлена местными производителями. Стоимость литра молока в мягкой упаковке (в зависимости от жирности) – от 310 до 330 тенге, кефира – 320, стандартная упаковка творога – 370, сметаны – от 280 до 480.

Цена килограмма куриных окорочков в упаковке – 1160 тенге, голени на вес – 1560, крылышек – 1800.

На овощную продукцию цены тоже немного снизились. За килограмм картофеля надо заплатить 240 тенге, моркови – 290, свеклы – 370, лука – 240, капусты – 270, огурцов (с поля) 190. Тепличные помидоры по-прежнему дорогие – 379 тенге за кило.

В супермаркетах цены на товары первой необходимости несколько отличаются от минимаркетов. Упаковка муки (2 кг) стоит от 730 до 865 тенге. За упаковку рожек (в зависимости от торговой марки) надо заплатить от 265 до 350 тенге, гречки – от 975 до 1225, риса – от 735 до 985 тенге. Социальная развесная гречка стоит 299 тенге за килограмм, рис – 565. Средняя цена буханки хлеба – 140 тенге.

Фото: Zakon.kz

Литр подсолнечного масла стоит от 880 до 959 тенге, пачка сливочного масла – от 215 до 310 тенге, десяток яиц – от 655 до 755 тенге.



Стоимость литра молока в мягкой упаковке (в зависимости от жирности) – от 445 до 620 тенге, в тетрапакетах – от 520 до 890, кефира в мягкой упаковке – от 345 до 479, в тетрапакетах – от 575 до 664 тенге. Стандартная упаковка творога стоит от 415 до 809 тенге.

Цена килограмма куриных голеней в упаковке – 2190 тенге, куриного филе – 2490 , крылышек – 2250.

Стоимость килограмма картофеля 235 тенге, моркови – 279, свеклы – 259, лука – 240, капусты – 195, 219 тенге, огурцов (с поля) – 195. Тепличные помидоры – 759 тенге за кило.

Стоимость мясной продукции (говядина) в специализированных магазинах пока осталась без изменений. Килограмм грудинки стоит 990 тенге, супового набора – 1600, ребрышек – 2600, фарша – от 2700 до 3200, а мякоти – от 3100 до 3600 тенге.

В Павлодаре ждут роста сахарных цен

Цены на самого вероятного кандидата на подорожание – сахар – в Павлодаре пока на прежнем уровне. В розничной торговле разброс составляет от 440 до 470 тенге за кг. Причем это дешевле, чем в социальных отделах, где реализуют продукт из областного стабфонда (484 тенге). Однако продавцы не скрывают, что ждут скорого роста цена ввиду приближения сезона заготовок.

Цена на рис после июньского роста не снизилась. И составляет в среднем 600 тенге за кг. В социальных отделах он значительно дешевле. Речь о крупе сортов "Акмаржан" и "Комолино".

Пока стабильна цена на гречневую крупу – 300-350 тенге за кг, в социальных отделах – 253 тенге. Перловку на развес можно купить за 205 тенге, пшено за 250, манку за 280-300 тенге, овсянку за 280-330 тенге – все цена за килограмм крупы.

Рожки на развес из муки первого сорта продают за 330-380 тенге за кг, муку 1 сорта реализуют по 180-223 тенге за кг. Подешевели свежие овощи. Причем завозной российский картофель в рознице реализуют по одной цене с местным – 250-260 тенге за кг. Лук репчатый стоит 210-230 тенге, как и свежа морковь. Капусту продают за 303-400 тенге за кг.

Огурцы можно купить от 350 до 650 тенге/кг. Томаты продают от 600 тенге за кг. Литр пакетированного молока жирностью 2,5 процента стоит 330-360 тенге, жирностью 3,1% – 359-390 тенге. При этом на ярмарке, которую регулярно организует акимат, можно купить молоко на разлив по 200 тенге. Там же желающие могут приобрести и яйца куриные 1С по 340-350 тенге за десяток. Впрочем, яйца снизились в цене и коммерческих отделах – продукт 1 категории можно купить за 420 тенге, категории 2С – по 330 тенге за десяток. Мясо говядины в Павлодаре продают в среднем от 2500 тенге за кг и выше, курицы – 1700 тенге за килограмм тушки.

В Кызылорде цены колеблются почти на все

В Кызылорде незначительно изменилась средняя цена килограмма муки первого сорта – с 255 до 257 тенге. Осталась на одном уровне цена за хлеб – 89 тенге за одну булку. Один килограмм рожок можно купить сейчас за 310 тенге, что на 3 тенге дороже , чем месяц назад.

Из круп подорожал рис с 442 тенге до 471 тенге за кило, подешевела гречка, которую можно купить за 350 тенге за килограмм, что на 25 тенге дешевле, чем месяц назад.

Подешевело подсолнечное масло с 723 до 679 тенге за литр и несоленое сливочное масло с 2074 ти до 2071 тенге за килограмм.

Осталось без изменений средняя цена на говядину 2615 тенге за кило, а мясо кур за то же количество подешевело с 1069 до 1029 тенге.

Подешевел на один тенге кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, который стоит 485 тенге, а вот килограмм творога подорожал с 1604 тенге до 1651 тенге.

Из овощной продукции подешевел картофель с 224 тенге до 185 тенге за килограмм, морковь с 241 тенге до 240 тенге за кило, а также лук с 216 тенге до 187 тенге. Капуста подорожала с 142 тенге до 195 тенге за килограмм.

Снижение цен наблюдается и на такие продукты, как сахар – 431 тенге до 426 тенге, и соль – с 61 тенге до 55 тенге за килограмм.

Снизилась средняя цена по городу и на десяток яиц первой категории, который сейчас стоит 380 тенге, когда ровно месяц он стоил 421 тенге .

В Актобе дорожают рис и макаронные изделия, дешевеет картофель и лук

Самый дешевый картофель продают в магазинах у дома. Его стоимость стартует от 170 тенге за килограмм. В супермаркетах с 225-235 тенге цена снизилась до 200 тенге за килограмм. На Центральном рынке картофель предлагают по 230 тенге за килограмм.

В сетях ритейла репчатый лук предлагают по 226 тенге. На рынках цена на овощ от 250 тенге за килограмм. В магазинах у дома стоимость овоща поднялась с 230 до 270 тенге за килограмм.

Практически не снижается цена на морковь. На рынках и в магазинах у дома по- прежнему корнеплод предлагают по 350 тенге за килограмм. В одном из супермаркетов Актобе ценник, правда, переписали в сторону понижения – 316 тенге за килограмм. Однако в гипермаркете другого ритейлера цена от 369 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Стоимость капусты белокочанной в супермаркетах осталась на уровне 199 тенге за килограмм. В небольшом магазине овощ предложили за 250 тенге/кг. А на популярном и самом посещаемом Центральном рынкекапусту продают и вовсе по 350 тенге за килограмм.



Цена на бакалейную группу социально значимых продовольственных товаров практически осталась без изменений. Но с полок супермаркетов пропала самая дешевая позиция шлифованного риса, которая появилась неделю назад и стоила 474 тенге за килограмм. Скорее всего, была какая-то разовая поставка в сети. Сейчас цена стартует от 568 тенге за килограмм. На рынках его цена 600 тенге за кило, если брать 5-килограммовую упаковку. Развесной – 650 тенге за килограмм.

Гречку, как и неделю назад в супермаркетах реализуют от 318 тенге за килограмм, причем эта цена держится с середины весны. А вот на рынках продукт гораздо дороже – 500 тенге за килограмм.

Осталась прежней цена на сахар-песок. У ритейлеров она находится в диапазоне 405 – 417 тенге за кило, на рынках сладкий продукт предлагают по 450 – 460 тенге за килограмм, в магазинах у дома – до 500 тенге за кило.

Цены на масло подсолнечное в супермаркетах начинаются от 494 тенге за литровую бутылку (2 бренда). Цены на муку I сорта варьируются в диапазоне 173 – 234 тенге за килограмм. В первом случае это развесной продукт от одного производителя, во втором – другого, расфасованный в 10-килограммовые мешки (2 343 тенге/10 кг мешок). На Центральном рынке 25-килограммовый мешок продукта предлагают по 5 тыс. (200 тенге/кг).

Остается неизменной цена на хлеб формовой из муки пшеничной I сорта – 87 тенге/550 граммовая булка. В магазинах у дома продукт предлагают по 95 – 100 тенге за буханку.

И хотя розничная цена на куриные окорочка в супермаркетах осталась без изменений в ценовом диапазоне 924 – 957 тенге за килограмм, то мелкооптовая цена на продукт выросла до 920 тенге с 900 тенге за кило неделей ранее. 15-килограммовая коробка обойдется покупателю 13 800 тенге против 13 500 тенге на позапрошлой неделе. В магазинах у дома окорочка предлагают по 1 300 тенге за килограмм.

Пропали с прилавков также рожки развесные местного производителя, предлагавшиеся в сетях ритейла по 265 – 268 тенге за килограмм. Остался более дорогой привозной отечественный продукт по 346 тенге за килограмм. На рынке были обнаружены вертушки развесные и вовсе по 500 тенге за килограмм.

В супермаркетах куриные яйца I категории выросли в цене с 347 до 359 тенге за десяток. Это продукт местной птицефабрики. При этом на рынке предлагается подобная продукция из Костаная в розницу по 330 тенге/дес.

Замерла цена на помидоры и огурцы. Тепличные овощи в супермаркетах стоят 499 и 345 тенге за кило соответственно. На рынках помидоры предлагают по 250 – 600 тенге и огурцы по 250 – 300 тенге за килограмм.

Остается пока прежней и цена на молочную продукцию. Молочка местной компании предлагается в супермаркетах и фирменных киосках производителя: по 299/300 тенге за литровый "финпак" молока 2,5% жирности и по 329/330 тенге за аналогичную упаковку кефира 2,5% жирности. Масло несоленое 72,5% жирности предлагается в этих же точках продаж по 1 549 тенге за полукилограммовый контейнер. Все эти три позиции реализуются по социальной цене.

Авторы: Оксана Даирова, Ирина Мишура, Светлана Новак, Таисия Колевид, Сергей Павленко, Светлана Макарова, Лариса Штоппель, Ирина Адылканова, Максут Ибрашев, Александр Сергеев.