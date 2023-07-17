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В Астане – дождь, в Алматы и Шымкенте – без осадков: прогноз погоды на ближайшие три дня

В Астане – дождь, в Алматы и Шымкенте – без осадков: прогноз погоды на ближайшие три дня Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 18-20 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

18 июля – переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем – сильная жара +34+36°С.

19 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

20 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

Алматы

18 июля – малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С.

19 июля – малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем очень сильная жара +40+42°С.

20 июля –переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +30+32°С.

Шымкент

18 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +36+38°С.

19 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +34+36°С.

20 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +36+38°С.

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