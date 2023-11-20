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В Астане – снег, в Алматы и Шымкенте – дождь: прогноз погоды на ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в столице, Алматы и Шымкенте на 21 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

21 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 мороза, днем около 0 градусов.

22 ноября – переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.

23 ноября – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-3 тепла.

Алматы

21 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 10-12 тепла.

22 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.

23 ноября – переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5-7 тепла.

Шымкент

21 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго- восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 23-25 тепла.

22 ноября – переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12 тепла.

23 ноября – переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 8-10 тепла.

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