В Астане – снег, в Алматы и Шымкенте – дождь: прогноз погоды на ближайшие три дня
Астана
21 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 мороза, днем около 0 градусов.
22 ноября – переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.
23 ноября – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-3 тепла.
Алматы
21 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 10-12 тепла.
22 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.
23 ноября – переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5-7 тепла.
Шымкент
21 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго- восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 23-25 тепла.
22 ноября – переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12 тепла.
23 ноября – переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 8-10 тепла.