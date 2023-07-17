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Сельский округ и село переименуют в Западно-Казахстанской области

В ЗКО переименуют село и сельский округ Фото: Zakon.kz
Подготовлено совместное постановление и решение акимата и маслихата "О переименовании Трекинского сельского округа и села Трекино района Бәйтерек Западно-Казахстанской области", сообщает Zakon.kz.

"Переименовать Трекинский сельский округ района Бәйтерек Западно-Казахстанской области на сельский округ Байқоныс;

  • село Трекино Трекинского сельского округа – на село Байқоныс, - говорится в документе.

Как поясняется, такое решение принято на основании заключения областной ономастической комиссии от 13 июля 2023 года и с учетом мнения населения акимат Западно-Казахстанской области.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 июля.

Ранее мы сообщали, что в Алматинской области переименуют несколько сел и округов.

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Открытые НПА Западно-Казахстанская область
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