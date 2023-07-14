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В Алматинской области переименуют несколько сел и округов

В Алматинской области переименуют несколько сел и округов Фото: amanatpartiasy
Подготовлено совместное постановление и решение акимата и маслихата "О переименовании некоторых административно-территорриальных единиц Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется переименовать административно-территориальные единицы Илийского района:

  • сельский округ Энергетический в сельский округ Өтеген батыр;
  • сельский округ КазЦИК в сельский округ Асқар Тоқпанов.
  •  село Покровка Энергетического сельского округа в село Кенен Әзірбаев;
  • сельский округ Чапаев и село Чапаево в сельский округ Байкент и село Байкент;
  • сельский округ Междуреченский и село Междуреченск в сельский округ Ақсай и село Ақсай;
  • село Комсомол КазЦИКского сельского округа в село Жайнақ.

Также будут переименованы административно-территориальные единицы Талгарского района:

  • село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа в село Жібек жолы.

в Кегенском районе:

  • село Жалаңаш Жаланашского сельского округа в село Жалағаш.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 28 июля.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области три села будут упразднены из-за малочисленности: Нура сельского округа Мынбулак Байдибекского района, Какпансор сельского округа Созак и Коныратарык сельского округа Жуантобе Сузакского района.

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Лариса Черненко
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