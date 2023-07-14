В Алматинской области переименуют несколько сел и округов

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Подготовлено совместное постановление и решение акимата и маслихата "О переименовании некоторых административно-территорриальных единиц Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется переименовать административно-территориальные единицы Илийского района: сельский округ Энергетический в сельский округ Өтеген батыр;



сельский округ КазЦИК в сельский округ Асқар Тоқпанов.



село Покровка Энергетического сельского округа в село Кенен Әзірбаев;

сельский округ Чапаев и село Чапаево в сельский округ Байкент и село Байкент;



сельский округ Междуреченский и село Междуреченск в сельский округ Ақсай и село Ақсай;



село Комсомол КазЦИКского сельского округа в село Жайнақ.

Также будут переименованы административно-территориальные единицы Талгарского района: село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа в село Жібек жолы.

в Кегенском районе:

село Жалаңаш Жаланашского сельского округа в село Жалағаш. Документ размещен на сайте Открытые НПА до 28 июля. Ранее сообщалось, что в Туркестанской области три села будут упразднены из-за малочисленности: Нура сельского округа Мынбулак Байдибекского района, Какпансор сельского округа Созак и Коныратарык сельского округа Жуантобе Сузакского района. Читайте также Почти 10,5 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала года Транспортная прокуратура опротестовала правила перевозок пассажиров ж/д транспортом Досудебное расследование начали в отношении сотрудников миграционной службы Алматы

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