В Алматинской области переименуют несколько сел и округов
Фото: amanatpartiasy
Подготовлено совместное постановление и решение акимата и маслихата "О переименовании некоторых административно-территорриальных единиц Алматинской области", сообщает Zakon.kz.
В частности, планируется переименовать административно-территориальные единицы Илийского района:
- сельский округ Энергетический в сельский округ Өтеген батыр;
- сельский округ КазЦИК в сельский округ Асқар Тоқпанов.
- село Покровка Энергетического сельского округа в село Кенен Әзірбаев;
- сельский округ Чапаев и село Чапаево в сельский округ Байкент и село Байкент;
- сельский округ Междуреченский и село Междуреченск в сельский округ Ақсай и село Ақсай;
- село Комсомол КазЦИКского сельского округа в село Жайнақ.
Также будут переименованы административно-территориальные единицы Талгарского района:
- село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа в село Жібек жолы.
в Кегенском районе:
- село Жалаңаш Жаланашского сельского округа в село Жалағаш.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 28 июля.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области три села будут упразднены из-за малочисленности: Нура сельского округа Мынбулак Байдибекского района, Какпансор сельского округа Созак и Коныратарык сельского округа Жуантобе Сузакского района.
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