"Яблоку негде упасть": 40 тысяч человек посетили Капчагай за два дня
В сети появилось видео с переполненных пляжей на Капчагае.
Отдыхающие сетуют, что на местах отдыха в буквальном смысле "яблоку негде упасть". За последние два дня не было свободных мест как на городском пляже, так и во многих зонах отдыха.
"Бронь у нас стоит на несколько недель вперед. Большое количество запросов именно на выходные, то есть на субботу и воскресенье. В будние дни еще можно как-то найти место, но в основном все забронировано. Большая часть отдыхающих приезжает из Алматы и соседних районов Алматинской области".Владелец зоны отдыха Николай Чалов
По предварительным подсчетам акимата города Конаева, за минувшие выходные озеро посетили 40 тысяч человек. Всего в этом году ожидается более 1 миллиона 200 тысяч туристов.
"Мест на прошедших выходных не было даже на дневное пребывание. Это говорит о высоком спросе водохранилища среди населения. В прошлом году нас посетили около одного миллиона человек, в этом году планируется увеличить этот показатель", – рассказал корреспонденту Zakon.kz главный специалист отдела предпринимательства города Айдын Абылкасым.
На сегодняшний день на побережье Капчагая функционируют 140 зон отдыха.
Ранее появилось видео, что в минувшие выходные на трассе Конев-Алматы образовались многокилометровые заторы из отдыхающих на побережье водохранилища. Из-за большого количества отдыхающих, коммунальным службам города приходится за сутки вывозить до 15 тонн мусора.