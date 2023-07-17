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"Яблоку негде упасть": 40 тысяч человек посетили Капчагай за два дня

"Яблоку негде упасть": 40 тысяч человек посетили Капчагай за два дня Фото: pexels
Жаркие дни июля стали главной причиной массового приезда отдыхающих на Капчагай. Городские пляжи и зоны отдыха в минувшие выходные были полностью заполнены, сообщает Zakon.kz.

В сети появилось видео с переполненных пляжей на Капчагае.

Отдыхающие сетуют, что на местах отдыха в буквальном смысле "яблоку негде упасть". За последние два дня не было свободных мест как на городском пляже, так и во многих зонах отдыха.

"Бронь у нас стоит на несколько недель вперед. Большое количество запросов именно на выходные, то есть на субботу и воскресенье. В будние дни еще можно как-то найти место, но в основном все забронировано. Большая часть отдыхающих приезжает из Алматы и соседних районов Алматинской области".Владелец зоны отдыха Николай Чалов

По предварительным подсчетам акимата города Конаева, за минувшие выходные озеро посетили 40 тысяч человек. Всего в этом году ожидается более 1 миллиона 200 тысяч туристов.

"Мест на прошедших выходных не было даже на дневное пребывание. Это говорит о высоком спросе водохранилища среди населения. В прошлом году нас посетили около одного миллиона человек, в этом году планируется увеличить этот показатель", – рассказал корреспонденту Zakon.kz главный специалист отдела предпринимательства города Айдын Абылкасым.

На сегодняшний день на побережье Капчагая функционируют 140 зон отдыха.

Ранее появилось видео, что в минувшие выходные на трассе Конев-Алматы образовались многокилометровые заторы из отдыхающих на побережье водохранилища. Из-за большого количества отдыхающих, коммунальным службам города приходится за сутки вывозить до 15 тонн мусора.

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Азат Жумаханов
Алматинская область
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