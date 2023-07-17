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Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео

Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео Фото: Zakon.kz
В минувшие выходные на трассе от Конева до Алматы образовались многокилометровые заторы из отдыхающих на побережье водохранилища Капшагай, сообщает Zakon.kz.

Пробка от Конаева тянулась вплоть до самого заезда в Алматы.

Километровые пробки образовались на трассе Конаев – Алматы

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, на трассе наблюдалось от 2 тыс. автомобилей. Самый большой затор образовался на платном терминале при заезде в южную столицу.

"Мы ехали в Алматы ранним утром воскресенья, вот тогда были пробки в сторону Конаева, а уже вечером наблюдалась обратная картина. Я даже не знаю, за какое время люди доехали домой. Кажется, мы быстрее в Талдыкорган доехали, чем они в Алматы", – рассказал один из очевидцев.

Большой наплыв людей в эти дни образовался на пляжах и зонах отдыха на побережье Капшагайского водохранилища. Найти свободные места было практически невозможно, так как многие отели были забронированы на неделю вперед.

3 мая 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в город Конаев.

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Динара Халдарова, Азат Жумаханов
Алматы Конаев
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